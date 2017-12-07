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Счастливого дня смерти

Режиссер:Кристофер Лэндон
Жанры: Триллер, Ужасы, Детектив, Комедия.

Три Гельбман – самая популярная девчонка в школе, которая устраивает вечеринку в честь дня своего рождения. Однако веселье заканчивается убийством, а жертвой оказывается никто иной как сама именинница. Сразу после того, как маньяк в жуткой маске наносит ей смертельный удар, девушка просыпается в своей постели как ни в чем не бывало, а через мгновение ей становится ясно, что она попала в начало того же самого дня. Вновь и вновь повторяющийся кошмар становится единственной попыткой героини выяснить, кто скрывается под маской, и спасти свою жизнь.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Скотт Лобделл
В ролях:Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин, Лаура Клифтон, Джейсон Бэйл, Роб Мелло, Рэйчел Мэттьюз, Ramsey Anderson, Brady Lewis, Фи Ву
Музыка:Беар МакКрири
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 декабря 2017
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Северное сияниеКрасный зал
c 7 по 8 декабря
10:40 (300)
12:30 (300)
14:20 (300)
16:10 (300)
18:00 (390)
19:55 (390)
21:45 (390)
23:35 (300)
c 9 по 10 декабря
10:40 (300)
12:30 (300)
14:20 (390)
16:10 (390)
18:00 (390)
19:55 (390)
21:45 (390)
23:35 (300)
c 11 по 13 декабря
10:40 (200)
12:30 (200)
14:20 (200)
16:10 (200)
18:00 (250)
19:55 (250)
21:45 (250)
23:35 (200)
МурманскБольшой зал
c 7 по 10 декабря
11:15 (300)
19:05 (350)
23:10 (300)
c 11 по 13 декабря
11:15 (200)
19:05 (250)
23:10 (200)
c 14 по 15 декабря
17:05 (250)
c 16 по 17 декабря
17:05 (300)
c 18 по 20 декабря
17:05 (250)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 7 по 10 декабря
18:00 (1000 р.)
22:20 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 7 по 8 декабря
11:00 (300 р.)
13:00 (450 р.)
15:00 (700 р.)
17:00 (700 р.)
19:00 (700 р.)
21:00 (700 р.)
23:10 (700 р.)
c 9 по 10 декабря
11:00 (450 р.)
13:00 (700 р.)
15:00 (700 р.)
17:00 (700 р.)
19:00 (700 р.)
21:00 (700 р.)
23:10 (700 р.)
ОдиссеяСпайдер-холл
c 7 по 10 декабря
12:25 (200 р.)
14:15 (200 р.)
16:05 (250 р.)
17:55 (250 р.)
19:45 (250 р.)
21:35 (250 р.)
23:25 (250 р.)
c 11 по 13 декабря
12:25 (150 р.)
14:15 (150 р.)
16:05 (200 р.)
17:55 (200 р.)
19:45 (200 р.)
21:35 (200 р.)
23:25 (150 р.)

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