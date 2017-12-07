Счастливого дня смерти
Режиссер:Кристофер Лэндон
Жанры: Триллер, Ужасы, Детектив, Комедия.
Жанры: Триллер, Ужасы, Детектив, Комедия.
Три Гельбман – самая популярная девчонка в школе, которая устраивает вечеринку в честь дня своего рождения. Однако веселье заканчивается убийством, а жертвой оказывается никто иной как сама именинница. Сразу после того, как маньяк в жуткой маске наносит ей смертельный удар, девушка просыпается в своей постели как ни в чем не бывало, а через мгновение ей становится ясно, что она попала в начало того же самого дня. Вновь и вновь повторяющийся кошмар становится единственной попыткой героини выяснить, кто скрывается под маской, и спасти свою жизнь.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Скотт Лобделл
В ролях:Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин, Лаура Клифтон, Джейсон Бэйл, Роб Мелло, Рэйчел Мэттьюз, Ramsey Anderson, Brady Lewis, Фи Ву
Музыка:Беар МакКрири
В ролях:Джессика Рот, Израэль Бруссар, Руби Модин, Лаура Клифтон, Джейсон Бэйл, Роб Мелло, Рэйчел Мэттьюз, Ramsey Anderson, Brady Lewis, Фи Ву
Музыка:Беар МакКрири
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 декабря 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:07 декабря 2017
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