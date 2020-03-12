Счастье в конверте

Режиссер: Светлана Суханова

Жанры: Мелодрама, Семейный.

В век технологий люди привыкли спешить, бежать, зарабатывать, забывая при этом о главном – о себе и своих настоящих желаниях. Нам кажется, что мы станем счастливее как только у нас появится новая машина или высокая зарплата. А все значительно проще – секрет счастья скрыт в душе каждого человека: в умении верить в чудо, дружить, любить, быть отважным, следовать за своей мечтой!

Продолжительность: 103 мин

Сценарий: Евгений Бедарев

В ролях: Фёдор Лещев, Ефим Каменецкий, Татьяна Самарина, Евгения Глотова, Залим Мирзоев Виктор Куклин, Эра Зиганшина, Юлия Рудина, Варвара Гусинская, Евгений Капитонов

Музыка: Роман Архипов, Александр Афанасов