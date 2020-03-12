Счастье в конверте
Режиссер:Светлана Суханова
Жанры: Мелодрама, Семейный.
Жанры: Мелодрама, Семейный.
В век технологий люди привыкли спешить, бежать, зарабатывать, забывая при этом о главном – о себе и своих настоящих желаниях. Нам кажется, что мы станем счастливее как только у нас появится новая машина или высокая зарплата. А все значительно проще – секрет счастья скрыт в душе каждого человека: в умении верить в чудо, дружить, любить, быть отважным, следовать за своей мечтой!
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Евгений Бедарев
В ролях:Фёдор Лещев, Ефим Каменецкий, Татьяна Самарина, Евгения Глотова, Залим Мирзоев Виктор Куклин, Эра Зиганшина, Юлия Рудина, Варвара Гусинская, Евгений Капитонов
Музыка:Роман Архипов, Александр Афанасов
В ролях:Фёдор Лещев, Ефим Каменецкий, Татьяна Самарина, Евгения Глотова, Залим Мирзоев Виктор Куклин, Эра Зиганшина, Юлия Рудина, Варвара Гусинская, Евгений Капитонов
Музыка:Роман Архипов, Александр Афанасов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:12 марта 2020
Ограничения:12+
Дата релиза:12 марта 2020
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