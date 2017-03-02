Счастье быть одной

Режиссер: Лаура Моранте

Жанры: Комедия, Мелодрама.

Флавия — немолодая женщина с двумя сыновьями и историей двух неудачных попыток построить семью. Проводя вечера в компании бокала вина и занимаясь самовнушением, какое это счастье — быть одной, Флавия хочет снова поверить в себя и не обращать внимание на счастье бывших мужей, Жерардо и Вилли, с их новыми женами. Справляться с накатывающей депрессией героине помогает психолог мисс Грюневальд и несколько верных подруг, вместе с которыми Флавия попадает в забавные ситуации и пробует заново ощутить вкус жизни.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Даниэль Костантини, Лаура Моранте

В ролях: Лаура Моранте, Пьера Дельи Эспости, Франческо Паннофино, Джиджио Алберти, Ламбер Вильсон, Марко Джаллини, Эмануэла Гримальда, Каролина Крешентини, Донателла Финокьяро, Анджела Финоккьяро

Музыка: Никола Пьовани