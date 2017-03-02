Счастье быть одной
Режиссер:Лаура Моранте
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Жанры: Комедия, Мелодрама.
Флавия — немолодая женщина с двумя сыновьями и историей двух неудачных попыток построить семью. Проводя вечера в компании бокала вина и занимаясь самовнушением, какое это счастье — быть одной, Флавия хочет снова поверить в себя и не обращать внимание на счастье бывших мужей, Жерардо и Вилли, с их новыми женами. Справляться с накатывающей депрессией героине помогает психолог мисс Грюневальд и несколько верных подруг, вместе с которыми Флавия попадает в забавные ситуации и пробует заново ощутить вкус жизни.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Даниэль Костантини, Лаура Моранте
В ролях:Лаура Моранте, Пьера Дельи Эспости, Франческо Паннофино, Джиджио Алберти, Ламбер Вильсон, Марко Джаллини, Эмануэла Гримальда, Каролина Крешентини, Донателла Финокьяро, Анджела Финоккьяро
Музыка:Никола Пьовани
В ролях:Лаура Моранте, Пьера Дельи Эспости, Франческо Паннофино, Джиджио Алберти, Ламбер Вильсон, Марко Джаллини, Эмануэла Гримальда, Каролина Крешентини, Донателла Финокьяро, Анджела Финоккьяро
Музыка:Никола Пьовани
Производство:Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 марта 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:02 марта 2017
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