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Счастье быть одной

Режиссер:Лаура Моранте
Жанры: Комедия, Мелодрама.

Флавия — немолодая женщина с двумя сыновьями и историей двух неудачных попыток построить семью. Проводя вечера в компании бокала вина и занимаясь самовнушением, какое это счастье — быть одной, Флавия хочет снова поверить в себя и не обращать внимание на счастье бывших мужей, Жерардо и Вилли, с их новыми женами. Справляться с накатывающей депрессией героине помогает психолог мисс Грюневальд и несколько верных подруг, вместе с которыми Флавия попадает в забавные ситуации и пробует заново ощутить вкус жизни.

Продолжительность:97 мин
Сценарий:Даниэль Костантини, Лаура Моранте
В ролях:Лаура Моранте, Пьера Дельи Эспости, Франческо Паннофино, Джиджио Алберти, Ламбер Вильсон, Марко Джаллини, Эмануэла Гримальда, Каролина Крешентини, Донателла Финокьяро, Анджела Финоккьяро
Музыка:Никола Пьовани
Производство:Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:02 марта 2017
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Одиссея Трансильвания-холл
c 9 по 10 марта
10:10 (100 р.)
12:00 (150 р.)
15:35 (150 р.)
20:55 (200 р.)
c 11 по 12 марта
10:10 (100 р.)
12:00 (150 р.)
15:35 (150 р.)
20:55 (200 р.)
c 13 по 15 марта
10:10 (100 р.)
12:00 (150 р.)
15:35 (150 р.)
20:55 (150 р.)

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