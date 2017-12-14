Санта и компания

Режиссер: Ален Шаба

Жанры: Комедия, Семейный.

Для рождественских эльфов нет ничего важнее, чем приготовление к главной ночи года, когда на земле творятся чудеса и исполняются все желания. Но прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема – никто не признает в н​ем самого главного в мире волшебника…

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Ален Шаба

В ролях: Ален Шаба, Голшифте Фарахани, Пио Мармай, Бруно Санчес, Луиз Шаба, Одри Тоту, Давид Марсе, Грегуар Людиг, Йохан Дионне

Музыка: Маттье Гонет