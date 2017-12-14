Санта и компания
Режиссер:Ален Шаба
Жанры: Комедия, Семейный.
Жанры: Комедия, Семейный.
Для рождественских эльфов нет ничего важнее, чем приготовление к главной ночи года, когда на земле творятся чудеса и исполняются все желания. Но прямо перед самым Рождеством 92 000 эльфов, ответственных за изготовление новогодних подарков для малышей, сражает неведомый недуг! Санте ничего не остается, как запрячь своих летающих оленей и поспешить на Землю за лекарством, чтобы вылечить милых помощников и спасти чудесный праздник. Одна проблема – никто не признает в нем самого главного в мире волшебника…
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Ален Шаба
В ролях:Ален Шаба, Голшифте Фарахани, Пио Мармай, Бруно Санчес, Луиз Шаба, Одри Тоту, Давид Марсе, Грегуар Людиг, Йохан Дионне
Музыка:Маттье Гонет
В ролях:Ален Шаба, Голшифте Фарахани, Пио Мармай, Бруно Санчес, Луиз Шаба, Одри Тоту, Давид Марсе, Грегуар Людиг, Йохан Дионне
Музыка:Маттье Гонет
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:12+
Дата релиза:14 декабря 2017
Ограничения:12+
Дата релиза:14 декабря 2017
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