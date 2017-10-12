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Салют-7

Режиссер:Клим Шипенко
Жанры: Драма, Приключения, Триллер.

Космическая станция «Салют-7», находящаяся на орбите в беспилотном режиме, неожиданно перестает отвечать на сигналы центра управления полетом. Принято решение об отправке на орбиту спасательной экспедиции. Космический экипаж должен найти «мертвую» станцию и впервые в мире провести стыковку с 20-тонной глыбой неуправляемого железа. Космонавты понимают, что шансов вернуться на Землю у них немного. Но этот рискованный путь – единственно возможный. Они должны не только проникнуть на «Салют-7», но и оживить его. Смогут ли два человека предотвратить неминуемую катастрофу и спасти планету от падения станции? Спасательная экспедиция превращается в опасное испытание.

Фильм основан на реальных событиях: полет к станции «Салют-7» в 1985 году считается самым сложным полетом в истории космонавтики.

Сценарий:Алексей Самолётов, Клим Шипенко, Алексей Чупов,
В ролях:Владимир Вдовиченков, Павел Деревянко, Александр Самойленко, Виталий Хаев, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Роман Перелыгин, Полина Руденко, Александра Серебрякова, Мария Миронова
Музыка:Иван Бурляев, Дмитрий Носков, Святослав Курашов
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:12 октября 2017
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23:50 (250 р. в 3D)
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c 12 по 15 октября
16:10 (800 р.)
20:35 (1000 р.)
c 16 по 18 октября
16:10 (600 р.)
20:35 (800 р.)
Северное сияниеПремьер зал
c 14 по 15 октября
10:20 (300 в 3D)
15:30 (390 в 3D)
17:40 (390 в 3D)
c 16 по 18 октября
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c 14 по 18 октября
11:10
13:35
16:00
18:25
20:50
Северное сияниеБордовый зал
c 14 по 15 октября
11:20 (300)
13:30 (390)
22:30 (300)
c 16 по 18 октября
11:20 (200)
13:30 (200)
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МурманскБольшой зал
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09:00 (300)
21:40 (350)
23:50 (300)
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09:00 (300)
13:05 (350)
18:15 (350)
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13:05 (200)
18:15 (250)
20:25 (250)
Северное сияниеКрасный зал
c 14 по 15 октября
12:40 (300)
17:00 (390)
19:10 (390)
c 16 по 18 октября
12:40 (200)
17:00 (250)
19:10 (250)
Мираж СинемаКинозал №2
c 14 по 15 октября
10:30 (600 р. в 3D)
12:40 (600 р. в 3D)
14:50 (700 р. в 3D)
17:00 (700 р. в 3D)
19:10 (800 р. в 3D)
21:20 (800 р. в 3D)
c 16 по 18 октября
10:30 (450 р. в 3D)
12:40 (450 р. в 3D)
14:50 (600 р. в 3D)
17:00 (600 р. в 3D)
19:10 (700 р. в 3D)
21:20 (700 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 14 по 15 октября
11:30 (600 р. в 3D)
13:40 (800 р. в 3D)
16 октября
13:40 (600 р. в 3D)
18:05 (800 р. в 3D)
22:30 (800 р. в 3D)
c 17 по 18 октября
13:40 (600 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №4
14 октября
22:30 (300 р.)
15 октября
17:50 (300 р.)
22:30 (300 р.)
c 17 по 18 октября
17:50 (200 р.)
22:30 (250 р.)
АврораОсновной зал
c 14 по 15 октября
09:00 (100)
13:05 (200 в 3D)
18:15 (250 в 3D)
20:25 (250)
c 16 по 18 октября
09:00 (100)
13:05 (150 в 3D)
18:15 (200 в 3D)
20:25 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 14 по 18 октября
19:50
Северное сияниеДетский зал
c 14 по 15 октября
19:35 (350)
21:45 (350)
23:55 (300)
c 16 по 18 октября
19:35 (250)
21:45 (250)
23:55 (200)

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