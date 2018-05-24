Садко
Режиссер:Максим Волков, Виталий Мухаметзянов
Жанры: Анимация, Комедия, Семейный.
Жанры: Анимация, Комедия, Семейный.
Хоть беги, хоть не беги, а от любви нигде не скрыться. Ни в палатах новгородского князя, ни на дне морском. Особенно, если зовут тебя Садко, и ты симпатичный веселый парень. К тому же, на гуслях играть мастак. Вот только за настоящую любовь еще и повоевать придется. Да не с кем-нибудь, а с подводной ведьмой Барракудой. Но любовь все равно победит. Вот увидите!
Продолжительность:81 мин
Сценарий:Александр Архипов, Дмитрий Новоселов, Слава Сэ
В ролях:Мария Шалаева, Любовь Аксенова, Михаил Ефремов, Екатерина Варнава
Музыка:Александр Сагитов
В ролях:Мария Шалаева, Любовь Аксенова, Михаил Ефремов, Екатерина Варнава
Музыка:Александр Сагитов
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:24 мая 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:24 мая 2018
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