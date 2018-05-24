Садко

Режиссер: Максим Волков, Виталий Мухаметзянов

Жанры: Анимация, Комедия, Семейный.

Хоть беги, хоть не беги, а от любви нигде не скрыться. Ни в палатах новгородского князя, ни на дне морском. Особенно, если зовут тебя Садко, и ты симпатичный веселый парень. К тому же, на гуслях играть мастак. Вот только за настоящую любовь еще и повоевать придется. Да не с кем-нибудь, а с подводной ведьмой Барракудой. Но любовь все равно победит. Вот увидите!

Продолжительность: 81 мин

Сценарий: Александр Архипов, Дмитрий Новоселов, Слава Сэ

В ролях: Мария Шалаева, Любовь Аксенова, Михаил Ефремов, Екатерина Варнава

Музыка: Александр Сагитов