С пяти до семи
Режиссер:Владимир Щегольков
Жанры: Драма, Мелодрама.
Жанры: Драма, Мелодрама.
Он ждал Анну. В кафе. Полгода. С пяти до семи. Но пришла другая. Кафе стало местом их встреч. Он и Она. Их истории. Попытки освободиться от прежней любви и начать новую жизнь. Все придется решить здесь - за столиком кафе. Беременная Анна вернулась в самый неподходящий момент. И все осложнилось настолько, что пришлось вмешаться следователю убойного отдела.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Александр Гоноровский
В ролях:Александр Ильин мл., Дарья Мельникова, Ирина Бутанаева
Музыка:Дэвид Болтер
В ролях:Александр Ильин мл., Дарья Мельникова, Ирина Бутанаева
Музыка:Дэвид Болтер
Производство:Россия, Латвия
Ограничения:16+
Дата релиза:26 января 2017
Ограничения:16+
Дата релиза:26 января 2017
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