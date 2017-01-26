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С пяти до семи

Режиссер:Владимир Щегольков
Жанры: Драма, Мелодрама.

Он ждал Анну. В кафе. Полгода. С пяти до семи. Но пришла другая. Кафе стало местом их встреч. Он и Она. Их истории. Попытки освободиться от прежней любви и начать новую жизнь. Все придется решить здесь - за столиком кафе. Беременная Анна вернулась в самый неподходящий момент. И все осложнилось настолько, что пришлось вмешаться следователю убойного отдела.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Александр Гоноровский
В ролях:Александр Ильин мл., Дарья Мельникова, Ирина Бутанаева
Музыка:Дэвид Болтер
Производство:Россия, Латвия
Ограничения:16+
Дата релиза:26 января 2017
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Северное сияниеДетский зал
c 26 по 29 января
19:45 (350)
c 30 января по 1 февраля
19:45 (250)
Северное сияниеЗеленый зал
c 2 по 3 февраля
10:50 (150)
17:10 (150)
23:10 (150)
c 4 по 5 февраля
10:50 (200)
17:10 (300)
23:10 (250)
c 6 по 8 февраля
10:50 (150)
17:10 (150)
23:10 (150)

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