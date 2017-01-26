С пяти до семи

Режиссер: Владимир Щегольков

Жанры: Драма, Мелодрама.

Он ждал Анну. В кафе. Полгода. С пяти до семи. Но пришла другая. Кафе стало местом их встреч. Он и Она. Их истории. Попытки освободиться от прежней любви и начать новую жизнь. Все придется решить здесь - за столиком кафе. Беременная Анна вернулась в самый неподходящий момент. И все осложнилось настолько, что пришлось вмешаться следователю убойного отдела.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Александр Гоноровский

В ролях: Александр Ильин мл., Дарья Мельникова, Ирина Бутанаева

Музыка: Дэвид Болтер