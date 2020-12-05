Ржев

Режиссер: Игорь Копылов

Жанры: Военный, Драма, История.

1942 год. Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант – начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих. Лейтенант уверен, что только так можно приблизить победу. События приобретают непредсказуемый оборот.

Сценарий: Вячеслав Кондратьев

В ролях: Сергей Жарков, Иван Батарев, Олег Гаянов, Арсений Семёнов, Александр Горбатов Александр Бухаров, Григорий Некрасов, Игорь Грабузов, Александр Аравушкин, Дан Розин

Музыка: Максим Кошеваров, Александр Маев