Руслан и Людмила: Перезагрузка

Режиссер: Олег Маламуж

Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия.

Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой. Ему придётся преодолеть все преграды и опасности на своём пути, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Ярослав Войцешек

В ролях: Надежда Дорофеева, Алексей Завгородний, Евгений Малуха, Сергей Притула, Юрий Горбунов, Олег Михайлюта, Николай Боклан, Маша Ефросинина, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко

Музыка: Дарио Веро