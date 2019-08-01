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Руслан и Людмила: Перезагрузка

Режиссер:Олег Маламуж
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия.

Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой. Ему придётся преодолеть все преграды и опасности на своём пути, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Ярослав Войцешек
В ролях:Надежда Дорофеева, Алексей Завгородний, Евгений Малуха, Сергей Притула, Юрий Горбунов, Олег Михайлюта, Николай Боклан, Маша Ефросинина, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко
Музыка:Дарио Веро
Производство:Украина
Ограничения:6+
Дата релиза:01 августа 2019
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Мираж СинемаКинозал №4
c 1 по 2 августа
11:00 (150 р.)
13:00 (200 р.)
c 3 по 4 августа
11:00 (200 р.)
13:00 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 1 по 4 августа
14:50 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 1 по 4 августа
16:45 (300 р.)
Северное сияниеСиний зал
2 августа
13:25 (300)
17:15 (350)
c 3 по 4 августа
13:25 (350)
17:15 (350)
c 5 по 7 августа
13:25 (150)
17:15 (250)
АврораОсновной зал
c 2 по 4 августа
11:20 (200)
15:40 (200)
c 5 по 7 августа
11:20 (150)
15:40 (150)
Северное сияниеДетский зал
c 2 по 4 августа
11:40 (300)
c 5 по 7 августа
11:40 (200)
Северное сияниеКрасный зал
2 августа
10:35 (300)
14:30 (300)
18:25 (390)
c 3 по 4 августа
10:35 (300)
14:30 (390)
18:25 (390)
c 5 по 6 августа
10:35 (200)
14:30 (200)
18:25 (250)
7 августа
10:35 (200)
14:30 (200)
18:20 (250)

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