Руслан и Людмила: Перезагрузка
Режиссер:Олег Маламуж
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Комедия.
Бродячий артист Руслан влюбляется в прекрасную Милу, даже не подозревая, что она принцесса. Когда злой волшебник Черномор похищает его возлюбленную, рассчитывая превратить силу её любви в собственное колдовское могущество, Руслан отправляется в погоню за украденной принцессой. Ему придётся преодолеть все преграды и опасности на своём пути, чтобы доказать, что настоящая любовь сильнее магии.
Продолжительность:85 мин
Сценарий:Ярослав Войцешек
В ролях:Надежда Дорофеева, Алексей Завгородний, Евгений Малуха, Сергей Притула, Юрий Горбунов, Олег Михайлюта, Николай Боклан, Маша Ефросинина, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко
Музыка:Дарио Веро
В ролях:Надежда Дорофеева, Алексей Завгородний, Евгений Малуха, Сергей Притула, Юрий Горбунов, Олег Михайлюта, Николай Боклан, Маша Ефросинина, Егор Крутоголов, Евгений Гашенко
Музыка:Дарио Веро
Производство:Украина
Ограничения:6+
Дата релиза:01 августа 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:01 августа 2019
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