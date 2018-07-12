Русалка. Озеро мертвых
Режиссер:Святослав Подгаевский
Жанры: Фэнтези, Ужасы.
Жанры: Фэнтези, Ужасы.
Молодой парень, отдыхая с друзьями на берегу лесного озера, знакомится с очень красивой девушкой. Вскоре после этой встречи с ним начинают происходить необъяснимые паранормальные явления, словно мистическая сила пытается затянуть его в свой мир. Спасти парня от смертельных чар лесной знакомой под силу только невесте героя.
Продолжительность:87 мин
Сценарий:Наталья Дубовая, Святослав Подгаевский, Иван Капитонов
В ролях:Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Никита Еленев, Сесиль Плеже, Игорь Хрипунов, Софья Шидловская, Дарья Ярцева, тДмитрий Ярцев, Алла Артамонова, Эмиль Салес
Музыка:Максим Кошеваров, Александр Маев
В ролях:Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Никита Еленев, Сесиль Плеже, Игорь Хрипунов, Софья Шидловская, Дарья Ярцева, тДмитрий Ярцев, Алла Артамонова, Эмиль Салес
Музыка:Максим Кошеваров, Александр Маев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:12 июля 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:12 июля 2018
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