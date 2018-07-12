Русалка. Озеро мертвых

Режиссер: Святослав Подгаевский

Жанры: Фэнтези, Ужасы.

Молодой парень, отдыхая с друзьями на берегу лесного озера, знакомится с очень красивой девушкой. Вскоре после этой встречи с ним начинают происходить необъяснимые паранормальные явления, словно мистическая сила пытается затянуть его в свой мир. Спасти парня от смертельных чар лесной знакомой под силу только невесте героя.

Продолжительность: 87 мин

Сценарий: Наталья Дубовая, Святослав Подгаевский, Иван Капитонов

В ролях: Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Никита Еленев, Сесиль Плеже, Игорь Хрипунов, Софья Шидловская, Дарья Ярцева, тДмитрий Ярцев, Алла Артамонова, Эмиль Салес

Музыка: Максим Кошеваров, Александр Маев