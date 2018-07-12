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Русалка. Озеро мертвых

Режиссер:Святослав Подгаевский
Жанры: Фэнтези, Ужасы.

Молодой парень, отдыхая с друзьями на берегу лесного озера, знакомится с очень красивой девушкой. Вскоре после этой встречи с ним начинают происходить необъяснимые паранормальные явления, словно мистическая сила пытается затянуть его в свой мир. Спасти парня от смертельных чар лесной знакомой под силу только невесте героя.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Наталья Дубовая, Святослав Подгаевский, Иван Капитонов
В ролях:Виктория Агалакова, Ефим Петрунин, Никита Еленев, Сесиль Плеже, Игорь Хрипунов, Софья Шидловская, Дарья Ярцева, тДмитрий Ярцев, Алла Артамонова, Эмиль Салес
Музыка:Максим Кошеваров, Александр Маев
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:12 июля 2018
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Северное сияниеСиний зал
c 12 по 15 июля
19:15 (350)
c 16 по 18 июля
19:15 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 12 по 15 июля
18:00 (300 р.)
19:50 (300 р.)
21:50 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 12 по 13 июля
16:10 (190)
20:20 (190)
c 14 по 15 июля
16:10 (240)
20:20 (240)
16 июля
16:10 (190)
20:20 (190)
17 июля
16:10 (150)
20:20 (150)
18 июля
16:10 (190)
20:20 (190)
Северное сияниеКрасный зал
13 июля
17:40 (390)
c 14 по 15 июля
11:20 (300)
17:40 (390)
c 16 по 18 июля
11:20 (200)
17:40 (250)
АврораОсновной зал
c 13 по 15 июля
15:15 (200)
21:25 (250)
23:15 (200)
16 июля
15:15 (150)
21:25 (200)
23:15 (150)
17 июля
15:15 (200)
21:25 (200)
23:15 (150)
18 июля
15:15 (150)
21:25 (200)
23:15 (150)
Северное сияниеЖёлтый зал
13 июля
13:20 (300)
15:10 (300)
21:25 (390)
23:15 (300)
c 14 по 15 июля
13:20 (390)
15:10 (390)
21:25 (390)
23:15 (300)
c 16 по 18 июля
13:20 (200)
15:10 (200)
21:25 (250)
23:15 (200)

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