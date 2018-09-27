Руби и Повелитель воды
Режиссер:Дин Ши
Жанры: Приключения, Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Приключения, Анимация.
Возраст: Детям.
Божья коровка по имени Руб живёт в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем Воды, они мечтают во что бы то ни стало отправиться в путешествие в загадочную страну – Золотой Каньон. Но добраться туда можно только на волшебной гигантской птице. На пути к мечте, в опасном и увлекательном путешествии, нашим героям предстоит победить ящерицу Ти-Рекса и уйти от погони королевских ос. И всё это ради мечты!
Продолжительность:77 мин
Сценарий:Ма Хуа
В ролях:Лю Чуньянь, Чжан Лэй, Ван Ичэнь, Чжан Яохань
В ролях:Лю Чуньянь, Чжан Лэй, Ван Ичэнь, Чжан Яохань
Производство:Китай
Ограничения:6+
Дата релиза:27 сентября 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:27 сентября 2018
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