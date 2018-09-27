Руби и Повелитель воды

Режиссер: Дин Ши

Жанры: Приключения, Анимация.

Возраст: Детям.

Божья коровка по имени Руб живёт в стеклянной банке в лаборатории. Вместе со стрекозой Повелителем Воды, они мечтают во что бы то ни стало отправиться в путешествие в загадочную страну – Золотой Каньон. Но добраться туда можно только на волшебной гигантской птице. На пути к мечте, в опасном и увлекательном путешествии, нашим героям предстоит победить ящерицу Ти-Рекса и уйти от погони королевских ос. И всё это ради мечты!

Продолжительность: 77 мин

Сценарий: Ма Хуа

В ролях: Лю Чуньянь, Чжан Лэй, Ван Ичэнь, Чжан Яохань

