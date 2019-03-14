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Рождённый стать королём

Режиссер:Джо Корниш
Жанры: Фэнтези, Боевик, Приключения.

Повседневные проблемы 12-летнего Алекса отходят на второй план после того, как он находит легендарный Экскалибур. И теперь, когда меч короля Артура оказывается в руках самого неудачливого подростка в Британии, начинается грандиозное приключение, в ходе которого Алекс и его друзья должны остановить злую средневековую волшебницу Моргану и не дать ей уничтожить мир.

Продолжительность:120 мин
Сценарий:Джо Корниш
В ролях:Луис Эшборн Серкис, Денис Гоф, Dean Chaumoo, Том Тейлор, Рианна Доррис, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Нома Думезвени, Ребекка Фергюсон, Марк Боннар, Энгус Имри
Музыка:Electric Wave Bureau
Производство:Великобритания
Ограничения:6+
Дата релиза:14 марта 2019
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Мираж СинемаКинозал №3
c 14 по 15 марта
10:40 (150 р.)
13:05 (200 р.)
15:30 (300 р.)
18:00 (300 р.)
20:25 (300 р.)
c 16 по 17 марта
10:40 (200 р.)
13:05 (300 р.)
15:30 (300 р.)
18:00 (300 р.)
20:25 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 14 по 15 марта
17:10 (800 р.)
c 16 по 17 марта
12:20 (600 р.)
17:10 (800 р.)
МурманскБольшой зал
15 марта
13:45 (300)
18:30 (350)
c 16 по 17 марта
09:00 (150)
13:45 (350)
18:30 (350)
c 18 по 20 марта
09:00 (150)
13:45 (200)
18:30 (250)
Северное сияниеКрасный зал
15 марта
11:20 (300)
13:40 (300)
16:00 (300)
18:20 (390)
20:40 (390)
c 16 по 17 марта
11:20 (300)
13:40 (390)
16:00 (390)
18:20 (390)
20:40 (390)
c 18 по 20 марта
11:20 (200)
13:40 (200)
16:00 (200)
18:20 (250)
20:40 (250)
Северное сияниеПремьер зал
15 марта
15:05 (350)
19:50 (390)
c 16 по 17 марта
10:20 (300)
15:05 (390)
19:50 (390)
c 18 по 20 марта
10:20 (200)
15:05 (300)
19:50 (350)
Северное сияниеЗеленый зал
c 21 по 22 марта
10:40 (150)
c 23 по 24 марта
10:40 (200)
c 25 по 27 марта
10:40 (150)
Северное сияниеДетский зал
c 21 по 22 марта
20:45 (250)
c 23 по 24 марта
20:45 (300)
c 25 по 27 марта
20:45 (250)

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