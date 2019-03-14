Рождённый стать королём
Режиссер:Джо Корниш
Жанры: Фэнтези, Боевик, Приключения.
Жанры: Фэнтези, Боевик, Приключения.
Повседневные проблемы 12-летнего Алекса отходят на второй план после того, как он находит легендарный Экскалибур. И теперь, когда меч короля Артура оказывается в руках самого неудачливого подростка в Британии, начинается грандиозное приключение, в ходе которого Алекс и его друзья должны остановить злую средневековую волшебницу Моргану и не дать ей уничтожить мир.
Продолжительность:120 мин
Сценарий:Джо Корниш
В ролях:Луис Эшборн Серкис, Денис Гоф, Dean Chaumoo, Том Тейлор, Рианна Доррис, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Нома Думезвени, Ребекка Фергюсон, Марк Боннар, Энгус Имри
Музыка:Electric Wave Bureau
В ролях:Луис Эшборн Серкис, Денис Гоф, Dean Chaumoo, Том Тейлор, Рианна Доррис, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Нома Думезвени, Ребекка Фергюсон, Марк Боннар, Энгус Имри
Музыка:Electric Wave Bureau
Производство:Великобритания
Ограничения:6+
Дата релиза:14 марта 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:14 марта 2019
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