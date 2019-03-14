Рождённый стать королём

Режиссер: Джо Корниш

Жанры: Фэнтези, Боевик, Приключения.

Повседневные проблемы 12-летнего Алекса отходят на второй план после того, как он находит легендарный Экскалибур. И теперь, когда меч короля Артура оказывается в руках самого неудачливого подростка в Британии, начинается грандиозное приключение, в ходе которого Алекс и его друзья должны остановить злую средневековую волшебницу Моргану и не дать ей уничтожить мир.

Продолжительность: 120 мин

Сценарий: Джо Корниш

В ролях: Луис Эшборн Серкис, Денис Гоф, Dean Chaumoo, Том Тейлор, Рианна Доррис, Нэйтан Стюарт-Джарретт, Нома Думезвени, Ребекка Фергюсон, Марк Боннар, Энгус Имри

Музыка: Electric Wave Bureau