Рождество на двоих Режиссер: Пол Фиг

Жанры: Драма, Комедия, Мелодрама. Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом. Продолжительность: 103 мин Сценарий: Эмма Томпсон, Bryony Kimmings, Грег Уайз

В ролях: Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон, Ребекка Рут, Лидия Леонард Пэтти ЛюПон, Мэдисон Инголдсби, Борис Исакович, Люси Миллер

Музыка: Теодор Шапиро Производство: Великобритания, США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 05 декабря 2019

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