Рождество на двоих
Режиссер:Пол Фиг
Жанры: Драма, Комедия, Мелодрама.
Жанры: Драма, Комедия, Мелодрама.
Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.
Продолжительность:103 мин
Сценарий:Эмма Томпсон, Bryony Kimmings, Грег Уайз
В ролях:Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон, Ребекка Рут, Лидия Леонард Пэтти ЛюПон, Мэдисон Инголдсби, Борис Исакович, Люси Миллер
Музыка:Теодор Шапиро
В ролях:Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон, Ребекка Рут, Лидия Леонард Пэтти ЛюПон, Мэдисон Инголдсби, Борис Исакович, Люси Миллер
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!