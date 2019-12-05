151868

Рождество на двоих

Режиссер:Пол Фиг
Жанры: Драма, Комедия, Мелодрама.

Кейт, которая работает в магазине рождественских товаров, злоупотребляет выпивкой и давно бросила переживать из-за собственной жизни. Но всё меняется после знакомства с милым и очаровательным Томом.

Продолжительность:103 мин
Сценарий:Эмма Томпсон, Bryony Kimmings, Грег Уайз
В ролях:Эмилия Кларк, Генри Голдинг, Мишель Йео, Эмма Томпсон, Ребекка Рут, Лидия Леонард Пэтти ЛюПон, Мэдисон Инголдсби, Борис Исакович, Люси Миллер
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:05 декабря 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Северное сияниеПремьер зал
6 декабря
21:10 (390)
c 7 по 8 декабря
12:20 (350)
20:50 (390)
c 9 по 11 декабря
12:20 (300)
16:25 (300)
21:10 (350)
МурманскБольшой зал
6 декабря
17:45 (350)
c 7 по 8 декабря
13:35 (350)
17:45 (350)
c 9 по 11 декабря
13:35 (200)
17:45 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
6 декабря
17:20 (390)
19:20 (390)
23:20 (300)
c 7 по 8 декабря
11:20 (300)
15:20 (390)
17:20 (390)
19:20 (390)
23:20 (300)
c 9 по 11 декабря
11:20 (200)
15:20 (200)
17:20 (250)
19:20 (250)
23:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 6 по 8 декабря
14:25 (800 р.)
19:10 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
6 декабря
13:35 (200 р.)
18:05 (300 р.)
22:35 (300 р.)
c 7 по 8 декабря
13:30 (300 р.)
22:35 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?