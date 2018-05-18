Роналду против Месси

Режиссер: Тара Пирниа

Жанры: Документальный, Спорт.

Футбольный мир разделен на два противоборствующих лагеря: на тех, кто болеет за Криштиану Роналду, и тех, кто отдает предпочтение Лионелю Месси. Эксперты сравнивают то, как воспитывались два этих величайших спортсмена, их карьеру, талант и мастерство, результативность на поле и конкурентоспособность за его пределами. Неистовые и преданные фанаты футболистов, их коллеги и соперники, журналисты участвуют в жаркой дискуссии, чтобы определить, кто же лучший из лучших…

Продолжительность: 70 мин

В ролях: Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду, Жерар Пике, Алекс Фергюсон

