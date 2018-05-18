Роналду против Месси
Режиссер:Тара Пирниа
Жанры: Документальный, Спорт.
Жанры: Документальный, Спорт.
Футбольный мир разделен на два противоборствующих лагеря: на тех, кто болеет за Криштиану Роналду, и тех, кто отдает предпочтение Лионелю Месси. Эксперты сравнивают то, как воспитывались два этих величайших спортсмена, их карьеру, талант и мастерство, результативность на поле и конкурентоспособность за его пределами. Неистовые и преданные фанаты футболистов, их коллеги и соперники, журналисты участвуют в жаркой дискуссии, чтобы определить, кто же лучший из лучших…
Продолжительность:70 мин
В ролях:Дэвид Бекхэм, Криштиану Роналду, Жерар Пике, Алекс Фергюсон
Производство:Великобритания
Ограничения:6+
Дата релиза:18 мая 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:18 мая 2018
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