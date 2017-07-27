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Роковое искушение

Режиссер:София Коппола
Жанры: Драма, Триллер.

Гражданская война. Молодая воспитанница закрытого пансиона Конфедерации Алисия находит раненого янки Джона МакБерни. Директриса соглашается укрыть солдата в школе до тех пор, пока его состояние не улучшится, а учительница Эдвина Дабни вызывается ухаживать за ним. Постепенно сердца скромных обитательниц особняка оказываются во власти очаровательного МакБерни, а их размеренная жизнь превращается в неистовую борьбу за его расположение.

Продолжительность:93 мин
Сценарий:Альберт Мальц, Ирен Кэмп, София Коппола
В ролях:Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фаннинг, Уна Лоуренс, Энгаури Райс, Эддисон Рики, Эмма Ховард, Уэйн Пер, Мэтт Стори
Музыка:Лаура Карпман, Phoenix
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2017
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Северное сияниеКрасный зал
c 27 по 28 июля
10:40 (300)
12:30 (300)
14:20 (300)
16:10 (300)
20:10 (390)
22:00 (300)
c 29 по 30 июля
10:40 (300)
12:30 (300)
14:20 (390)
16:10 (390)
20:10 (390)
22:00 (390)
c 31 июля по 2 августа
10:40 (200)
12:30 (200)
14:20 (200)
16:10 (200)
20:10 (250)
22:00 (250)
Мираж СинемаКинозал №4
c 27 по 28 июля
12:35 (150 р.)
16:20 (150 р.)
20:10 (150 р.)
22:20 (150 р.)
c 29 по 30 июля
12:35 (200 р.)
16:20 (300 р.)
20:10 (300 р.)
22:20 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 27 по 28 июля
21:05 (199)
29 июля
21:05 (299)
31 июля
21:05 (199)
1 августа
21:20 (199)
2 августа
21:05 (199)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 27 по 28 июля
18:00 (199)
29 июля
18:00 (299)
30 июля
17:00 (299)
21:00 (299)
31 июля
18:00 (199)
1 августа
17:20 (199)
2 августа
18:00 (199)

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