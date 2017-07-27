Роковое искушение
Режиссер:София Коппола
Жанры: Драма, Триллер.
Жанры: Драма, Триллер.
Гражданская война. Молодая воспитанница закрытого пансиона Конфедерации Алисия находит раненого янки Джона МакБерни. Директриса соглашается укрыть солдата в школе до тех пор, пока его состояние не улучшится, а учительница Эдвина Дабни вызывается ухаживать за ним. Постепенно сердца скромных обитательниц особняка оказываются во власти очаровательного МакБерни, а их размеренная жизнь превращается в неистовую борьбу за его расположение.
Продолжительность:93 мин
Сценарий:Альберт Мальц, Ирен Кэмп, София Коппола
В ролях:Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фаннинг, Уна Лоуренс, Энгаури Райс, Эддисон Рики, Эмма Ховард, Уэйн Пер, Мэтт Стори
Музыка:Лаура Карпман, Phoenix
В ролях:Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фаннинг, Уна Лоуренс, Энгаури Райс, Эддисон Рики, Эмма Ховард, Уэйн Пер, Мэтт Стори
Музыка:Лаура Карпман, Phoenix
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2017
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2017
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!