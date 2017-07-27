Роковое искушение

Режиссер: София Коппола

Жанры: Драма, Триллер.

Гражданская война. Молодая воспитанница закрытого пансиона Конфедерации Алисия находит раненого янки Джона МакБерни. Директриса соглашается укрыть солдата в школе до тех пор, пока его состояние не улучшится, а учительница Эдвина Дабни вызывается ухаживать за ним. Постепенно сердца скромных обитательниц особняка оказываются во власти очаровательного МакБерни, а их размеренная жизнь превращается в неистовую борьбу за его расположение.

Продолжительность: 93 мин

Сценарий: Альберт Мальц, Ирен Кэмп, София Коппола

В ролях: Колин Фаррелл, Николь Кидман, Кирстен Данст, Эль Фаннинг, Уна Лоуренс, Энгаури Райс, Эддисон Рики, Эмма Ховард, Уэйн Пер, Мэтт Стори

Музыка: Лаура Карпман, Phoenix