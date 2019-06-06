Рокетмен
Режиссер:Декстер Флетчер
Жанры: Биография, Драма, Музыкальный, Мюзикл.
Жанры: Биография, Драма, Музыкальный, Мюзикл.
История превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.
Продолжительность:121 мин
Сценарий:Ли Холл
В ролях:Тэрон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард, Джемма Джонс, Стивен Макинтош, Том Беннетт, Matthew Illesley, Кит Коннор, Чарли Роу
Музыка:Мэттью Марджесон
В ролях:Тэрон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард, Джемма Джонс, Стивен Макинтош, Том Беннетт, Matthew Illesley, Кит Коннор, Чарли Роу
Музыка:Мэттью Марджесон
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 июня 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:06 июня 2019
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