Рокетмен Режиссер: Декстер Флетчер

Жанры: Биография, Драма, Музыкальный, Мюзикл. История превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона. Продолжительность: 121 мин Сценарий: Ли Холл

В ролях: Тэрон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард, Джемма Джонс, Стивен Макинтош, Том Беннетт, Matthew Illesley, Кит Коннор, Чарли Роу

Музыка: Мэттью Марджесон Производство: Великобритания, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 06 июня 2019

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!