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Рокетмен

Режиссер:Декстер Флетчер
Жанры: Биография, Драма, Музыкальный, Мюзикл.

История превращения застенчивого парня Реджинальда Дуайта, талантливейшего пианиста из маленького городка, в суперзвезду и культовую фигуру мировой поп-музыки Элтона Джона.

Продолжительность:121 мин
Сценарий:Ли Холл
В ролях:Тэрон Эджертон, Джейми Белл, Ричард Мэдден, Брайс Даллас Ховард, Джемма Джонс, Стивен Макинтош, Том Беннетт, Matthew Illesley, Кит Коннор, Чарли Роу
Музыка:Мэттью Марджесон
Производство:Великобритания, США
Ограничения:18+
Дата релиза:06 июня 2019
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Северное сияниеЗеленый зал
c 6 по 7 июня
19:05 (150)
c 8 по 9 июня
19:05 (350)
c 10 по 11 июня
19:05 (150)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 6 по 9 июня
10:15 (300)
c 10 по 12 июня
10:15 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 6 по 9 июня
12:40 (300)
c 10 по 11 июня
12:40 (200)
12 июня
15:10 (300)
19:45 (300)
Северное сияниеКрасный зал
c 6 по 7 июня
14:45 (300)
c 8 по 9 июня
14:45 (390)
c 10 по 11 июня
14:45 (200)
12 июня
12:25 (200)
23:20 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 6 по 9 июня
17:25 (390)
22:00 (300)
c 10 по 11 июня
17:25 (250)
22:00 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 6 по 9 июня
20:20 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 6 по 9 июня
16:00 (300 р.)
18:40 (300 р.)
21:10 (300 р.)
23:40 (250 р.)

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