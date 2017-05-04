133348

Рок Дог

Режиссер:Эш Браннон
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Музыкальный.

Главный герой – наивный тибетский дог по имени Боуди, которому на роду написано охранять стадо веселых сельских овец. Но псу вовсе не кажется заманчивой идея продолжать дело жизни своего отца, Хэмпы. И вот однажды рядом с Боуди прямо с неба падает радио, из которого звучит песня легендарного рок-певца, кота Ангуса Скэттергуда, и герой понимает, что музыка – это тот мир, к которому лежит его сердце. Покинув родной дом, чтобы попытать счастья в большом городе, Боуди внезапно сталкивается с заклятым врагом Хэмпы, Линнуксом. Лидер голодной стаи волков, Линнукс замышляет с помощью Боуди пробраться в деревню прямиком к восхитительно вкусным овечкам. Теперь герою предстоит спасти свою семью и друзей и продолжить путь к мечте.

Продолжительность:80 мин
Сценарий:Эш Браннон, Курт Воелькер, Денис Брэдли
В ролях:Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К. Симмонс, Льюис Блэк, Кенан Томпсон, Мэй Уитман, Хорхе Гарсиа, Мэтт Диллон, Сэм Эллиотт, Уилл Финн
Музыка:Рольф Кент
Производство:Китай, США
Ограничения:6+
Дата релиза:04 мая 2017
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №1
c 27 по 28 апреля
10:20 (150 р.)
12:10 (150 р.)
16:20 (300 р.)
c 29 апреля по 1 мая
10:20 (200 р.)
12:10 (200 р.)
16:20 (300 р.)
c 2 по 3 мая
10:20 (150 р.)
12:10 (150 р.)
16:20 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 27 по 28 апреля
13:20 (200 р.)
c 29 апреля по 1 мая
13:20 (300 р.)
c 2 по 3 мая
13:20 (200 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
28 апреля
12:30 (149)
16:35 (199)
c 29 апреля по 1 мая
12:30 (249)
16:35 (299)
c 2 по 3 мая
12:30 (149)
16:35 (199)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?