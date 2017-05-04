Рок Дог

Режиссер: Эш Браннон

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Музыкальный.

Главный герой – наивный тибетский дог по имени Боуди, которому на роду написано охранять стадо веселых сельских овец. Но псу вовсе не кажется заманчивой идея продолжать дело жизни своего отца, Хэмпы. И вот однажды рядом с Боуди прямо с неба падает радио, из которого звучит песня легендарного рок-певца, кота Ангуса Скэттергуда, и герой понимает, что музыка – это тот мир, к которому лежит его сердце. Покинув родной дом, чтобы попытать счастья в большом городе, Боуди внезапно сталкивается с заклятым врагом Хэмпы, Линнуксом. Лидер голодной стаи волков, Линнукс замышляет с помощью Боуди пробраться в деревню прямиком к восхитительно вкусным овечкам. Теперь герою предстоит спасти свою семью и друзей и продолжить путь к мечте.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Эш Браннон, Курт Воелькер, Денис Брэдли

В ролях: Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К. Симмонс, Льюис Блэк, Кенан Томпсон, Мэй Уитман, Хорхе Гарсиа, Мэтт Диллон, Сэм Эллиотт, Уилл Финн

Музыка: Рольф Кент