Рок Дог
Режиссер:Эш Браннон
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Музыкальный.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный, Музыкальный.
Главный герой – наивный тибетский дог по имени Боуди, которому на роду написано охранять стадо веселых сельских овец. Но псу вовсе не кажется заманчивой идея продолжать дело жизни своего отца, Хэмпы. И вот однажды рядом с Боуди прямо с неба падает радио, из которого звучит песня легендарного рок-певца, кота Ангуса Скэттергуда, и герой понимает, что музыка – это тот мир, к которому лежит его сердце. Покинув родной дом, чтобы попытать счастья в большом городе, Боуди внезапно сталкивается с заклятым врагом Хэмпы, Линнуксом. Лидер голодной стаи волков, Линнукс замышляет с помощью Боуди пробраться в деревню прямиком к восхитительно вкусным овечкам. Теперь герою предстоит спасти свою семью и друзей и продолжить путь к мечте.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Эш Браннон, Курт Воелькер, Денис Брэдли
В ролях:Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К. Симмонс, Льюис Блэк, Кенан Томпсон, Мэй Уитман, Хорхе Гарсиа, Мэтт Диллон, Сэм Эллиотт, Уилл Финн
Музыка:Рольф Кент
В ролях:Люк Уилсон, Эдди Иззард, Дж.К. Симмонс, Льюис Блэк, Кенан Томпсон, Мэй Уитман, Хорхе Гарсиа, Мэтт Диллон, Сэм Эллиотт, Уилл Финн
Музыка:Рольф Кент
Производство:Китай, США
Ограничения:6+
Дата релиза:04 мая 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:04 мая 2017
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