Roger Waters US+THEM
Режиссер:Шон Эванс, Роджер Уотерс
Жанры: Музыкальный.
Жанры: Музыкальный.
Роджер Уотерс, один из основателей, идейный вдохновитель и автор песен знаменитой группы Pink Floyd, представляет свой новый ожидаемый проект – фильм-концерт Roger Waters US+THEM.
Концерт был записан в Амстердаме в рамках европейской части тура US+THEM (2017-2018), который посмотрели более 2 миллионов человек по всему миру.
В трек-листе культовые песни с альбомов Pink Floyd (The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here), а также с последнего альбома Роджера Уотерса Is This The Life We Really Want?
Режиссером киноверсии концерта снова стал знаменитый Шон Эванс, создавший киноверсию The Wall, которая прогремела в кинотеатрах всего мира в 2016 году.
Продолжительность:135 мин
В ролях:Роджер Уотерс, Дэйв Килминстер, Джесс Вульф, Джон Кэрин, Холли Лэссиг, Гас Сейферт, Джои Уоронкер, Джонатан Уилсон, Йен Ричи
Производство:Нидерланды
Ограничения:12+
Дата релиза:02 октября 2019
Ограничения:12+
Дата релиза:02 октября 2019
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