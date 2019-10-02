Roger Waters US+THEM

Режиссер: Шон Эванс, Роджер Уотерс

Жанры: Музыкальный.

Роджер Уотерс, один из основателей, идейный вдохновитель и автор песен знаменитой группы Pink Floyd, представляет свой новый ожидаемый проект – фильм-концерт Roger Waters US+THEM.

Концерт был записан в Амстердаме в рамках европейской части тура US+THEM (2017-2018), который посмотрели более 2 миллионов человек по всему миру.

В трек-листе культовые песни с альбомов Pink Floyd (The Dark Side of the Moon, The Wall, Animals, Wish You Were Here), а также с последнего альбома Роджера Уотерса Is This The Life We Really Want?

Режиссером киноверсии концерта снова стал знаменитый Шон Эванс, создавший киноверсию The Wall, которая прогремела в кинотеатрах всего мира в 2016 году.

Продолжительность: 135 мин

В ролях: Роджер Уотерс, Дэйв Килминстер, Джесс Вульф, Джон Кэрин, Холли Лэссиг, Гас Сейферт, Джои Уоронкер, Джонатан Уилсон, Йен Ричи

