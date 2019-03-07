147837

Родители лёгкого поведения

Режиссер:Фред Вульф
Жанры: Комедия.

Комедия повествует о супружеской чете, которые, едва помахав на прощание своей дочери, отчалившей в колледж, решили отметить свой первый за восемнадцать лет вечер наедине бокалом вина. Ну, или несколькими бутылками. Опьяненные радостью и алкоголем, родители ввязываются в большие неприятности.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Фред Вульф, Питер Галк
В ролях:Сальма Хайек, Алек Болдуин, Бриджет Мойнэхэн, Джо Манганьелло, Трит Уильямс, Бен Платт, Саша Митчелл, Джим Гэффиган, Оливия Луккарди, Эйми Маллинз
Музыка:Эндрю Фелтенштейн, Джон Нау
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 марта 2019
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 7 по 10 марта
22:50 (1000 р.)
Северное сияниеДетский зал
c 8 по 10 марта
23:10 (300)
c 11 по 13 марта
23:10 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 8 по 10 марта
12:20 (200 р.)
19:50 (300 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 8 по 10 марта
11:20 (300)
15:50 (390)
19:55 (390)
c 11 по 13 марта
11:20 (200)
15:50 (200)
19:55 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?