Родители лёгкого поведения
Режиссер:Фред Вульф
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Комедия повествует о супружеской чете, которые, едва помахав на прощание своей дочери, отчалившей в колледж, решили отметить свой первый за восемнадцать лет вечер наедине бокалом вина. Ну, или несколькими бутылками. Опьяненные радостью и алкоголем, родители ввязываются в большие неприятности.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Фред Вульф, Питер Галк
В ролях:Сальма Хайек, Алек Болдуин, Бриджет Мойнэхэн, Джо Манганьелло, Трит Уильямс, Бен Платт, Саша Митчелл, Джим Гэффиган, Оливия Луккарди, Эйми Маллинз
Музыка:Эндрю Фелтенштейн, Джон Нау
В ролях:Сальма Хайек, Алек Болдуин, Бриджет Мойнэхэн, Джо Манганьелло, Трит Уильямс, Бен Платт, Саша Митчелл, Джим Гэффиган, Оливия Луккарди, Эйми Маллинз
Музыка:Эндрю Фелтенштейн, Джон Нау
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:07 марта 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:07 марта 2019
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