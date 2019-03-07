Родители лёгкого поведения

Режиссер: Фред Вульф

Жанры: Комедия.

Комедия повествует о супружеской чете, которые, едва помахав на прощание своей дочери, отчалившей в колледж, решили отметить свой первый за восемнадцать лет вечер наедине бокалом вина. Ну, или несколькими бутылками. Опьяненные радостью и алкоголем, родители ввязываются в большие неприятности.

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Фред Вульф, Питер Галк

В ролях: Сальма Хайек, Алек Болдуин, Бриджет Мойнэхэн, Джо Манганьелло, Трит Уильямс, Бен Платт, Саша Митчелл, Джим Гэффиган, Оливия Луккарди, Эйми Маллинз

Музыка: Эндрю Фелтенштейн, Джон Нау