Робокар Поли: Приключение в Брумтауне
Режиссер:Ли Дон-у
Жанры: Анимация.
Жанры: Анимация.
Отважная команда машинок-спасателей во главе с Поли стоит на страже порядка городка Брумтаун. Что бы ни случилось, они готовы прийти на помощь в любую минуту. Поли, Рой, Эмбер, Хэлли – впервые на большом экране!
Продолжительность:62 мин
Производство:Корея Южная
Ограничения:0+
Дата релиза:21 ноября 2019
Ограничения:0+
Дата релиза:21 ноября 2019
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