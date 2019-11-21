Робокар Поли: Приключение в Брумтауне

Режиссер: Ли Дон-у

Жанры: Анимация.

Отважная команда машинок-спасателей во главе с Поли стоит на страже порядка городка Брумтаун. Что бы ни случилось, они готовы прийти на помощь в любую минуту. Поли, Рой, Эмбер, Хэлли – впервые на большом экране!

Продолжительность: 62 мин