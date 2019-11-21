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Робокар Поли: Приключение в Брумтауне

Режиссер:Ли Дон-у
Жанры: Анимация.

Отважная команда машинок-спасателей во главе с Поли стоит на страже порядка городка Брумтаун. Что бы ни случилось, они готовы прийти на помощь в любую минуту. Поли, Рой, Эмбер, Хэлли – впервые на большом экране!

Продолжительность:62 мин
Производство:Корея Южная
Ограничения:0+
Дата релиза:21 ноября 2019
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Северное сияниеДетский зал
21 ноября
22 ноября
11:35 (300)
14:45 (300)
16:00 (300)
c 23 по 24 ноября
11:35 (300)
14:45 (350)
16:00 (350)
c 25 по 27 ноября
11:35 (200)
14:45 (200)
16:00 (200)
Мираж СинемаКинозал №3
c 21 по 22 ноября
11:10 (150 р.)
c 23 по 24 ноября
11:10 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 21 по 22 ноября
12:50 (150 р.)
c 23 по 24 ноября
12:50 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 23 по 24 ноября
11:35 (600 р.)
Северное сияниеЗеленый зал
c 28 по 29 ноября
10:50 (150)
c 30 ноября по 1 декабря
10:50 (200)
c 2 по 4 декабря
10:50 (150)

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