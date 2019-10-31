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Робо

Режиссер:Сарик Андреасян
Жанры: Драма, Семейный, Фантастика.

12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Сергей Волков, Алексей Гравицкий
В ролях:Даниил Муравьев-Изотов, Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков, Мария Миронова Константин Лавроненко, Грант Тохатян, Елизавета Моряк, Кристина Орса, Елена Борщева Клим Бердинский
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:31 октября 2019
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Северное сияниеКрасный зал
c 31 октября по 1 ноября
14:20 (300)
c 2 по 4 ноября
14:20 (390)
c 5 по 6 ноября
14:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 31 октября по 1 ноября
10:20 (150 р.)
14:10 (200 р.)
c 2 по 4 ноября
10:20 (200 р.)
14:10 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 31 октября по 1 ноября
11:50 (400 р.)
c 2 по 4 ноября
11:50 (600 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 31 октября по 4 ноября
10:40 (300)
c 5 по 6 ноября
10:40 (150)
Мираж СинемаКинозал №5
c 31 октября по 4 ноября
17:30 (300 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
1 ноября
11:40 (300)
13:25 (300)
16:50 (300)
18:40 (390)
c 2 по 4 ноября
11:40 (300)
13:25 (390)
16:50 (390)
18:40 (390)
c 5 по 6 ноября
11:40 (200)
13:25 (200)
16:50 (200)
18:40 (250)
МурманскБольшой зал
1 ноября
09:00 (150)
15:40 (300)
c 2 по 4 ноября
09:00 (150)
15:40 (350)
c 5 по 6 ноября
09:00 (150)
15:40 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 1 по 4 ноября
20:25 (350)
22:10 (300)
c 5 по 6 ноября
20:25 (250)
22:10 (200)

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