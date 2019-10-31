Робо
Режиссер:Сарик Андреасян
Жанры: Драма, Семейный, Фантастика.
Жанры: Драма, Семейный, Фантастика.
12-летний Митя Привалов мечтает рисовать комиксы о супергероях. Но родители мальчика, инженеры-робототехники, хотят, чтобы он пошел по их стопам. Понимание и поддержку Митя находит там, где не ждал: у созданного родителями робота-спасателя А-112 или просто Робо. Их ждут невероятные приключения, в ходе которых Митя научит нового друга верить в себя и свои мечты, а Робо станет для мальчика примером мужества и ответственности.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Сергей Волков, Алексей Гравицкий
В ролях:Даниил Муравьев-Изотов, Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков, Мария Миронова Константин Лавроненко, Грант Тохатян, Елизавета Моряк, Кристина Орса, Елена Борщева Клим Бердинский
В ролях:Даниил Муравьев-Изотов, Владимир Вдовиченков, Сергей Безруков, Мария Миронова Константин Лавроненко, Грант Тохатян, Елизавета Моряк, Кристина Орса, Елена Борщева Клим Бердинский
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:31 октября 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:31 октября 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!