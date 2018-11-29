Робин Гуд: Начало
Режиссер:Отто Батхёрст
Жанры: Боевик, Приключения, Триллер.
Жанры: Боевик, Приключения, Триллер.
Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник.
Продолжительность:116 мин
Сценарий:Бен Чэндлер, Дэвид Джеймс Келли
В ролях:Тэрон Эгертон, Джейми Дорнан, Бен Мендельсон, Пол Андерсон, Джейми Фокс, Ив Хьюсон
Музыка:Джозеф Трапанезе
В ролях:Тэрон Эгертон, Джейми Дорнан, Бен Мендельсон, Пол Андерсон, Джейми Фокс, Ив Хьюсон
Музыка:Джозеф Трапанезе
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:29 ноября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:29 ноября 2018
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