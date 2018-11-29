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Робин Гуд: Начало

Режиссер:Отто Батхёрст
Жанры: Боевик, Приключения, Триллер.

Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник.

Продолжительность:116 мин
Сценарий:Бен Чэндлер, Дэвид Джеймс Келли
В ролях:Тэрон Эгертон, Джейми Дорнан, Бен Мендельсон, Пол Андерсон, Джейми Фокс, Ив Хьюсон
Музыка:Джозеф Трапанезе
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:29 ноября 2018
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Северное сияниеПремьер зал
1 декабря
12:40 (350)
14:55 (390)
19:20 (390)
21:35 (390)
23:50 (300)
2 декабря
10:20 (300)
12:40 (350)
14:55 (390)
19:20 (390)
21:35 (390)
23:50 (300)
c 3 по 5 декабря
10:20 (200)
12:40 (300)
14:55 (300)
19:20 (350)
21:35 (350)
23:50 (300)
МурманскБольшой зал
1 декабря
17:55 (350)
20:10 (350)
2 декабря
11:05 (300)
15:20 (350)
19:35 (350)
21:45 (350)
c 3 по 5 декабря
11:05 (200)
15:20 (200)
19:35 (250)
21:45 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 1 по 2 декабря
14:05 (390)
16:20 (390)
c 3 по 5 декабря
14:05 (200)
16:20 (200)
Северное сияниеДетский зал
c 1 по 2 декабря
20:05 (350)
22:20 (300)
c 3 по 5 декабря
20:05 (250)
22:20 (200)
Мираж СинемаКинозал №2
c 1 по 2 декабря
12:10 (450 р.)
14:30 (700 р.)
16:50 (700 р.)
19:10 (700 р.)
21:30 (700 р.)
23:50 (500 р.)
Северное сияниеЖёлтый зал
1 декабря
13:15 (390)
15:30 (390)
17:45 (390)
2 декабря
11:00 (300)
13:15 (390)
15:30 (390)
17:45 (390)
c 3 по 5 декабря
11:00 (200)
13:15 (200)
15:30 (200)
17:45 (250)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 1 по 2 декабря
13:00 (800 р.)
15:20 (800 р.)
17:40 (800 р.)
20:00 (1000 р.)
22:20 (1000 р.)
Северное сияниеКрасный зал
c 1 по 2 декабря
23:10 (300)
c 3 по 5 декабря
23:10 (200)
Северное сияниеБордовый зал
c 6 по 7 декабря
13:10 (200)
17:55 (250)
c 8 по 9 декабря
13:10 (300)
17:55 (300)
c 10 по 12 декабря
13:10 (200)
17:55 (250)

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