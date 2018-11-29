Робин Гуд: Начало

Режиссер: Отто Батхёрст

Жанры: Боевик, Приключения, Триллер.

Ветеран Крестовых походов Робин из Локсли и его командир-мавр по возвращении в Англию видят, что родная страна погрязла в коррупции. Вместе они решают изменить положение дел и запускают маховики массовой революции, в центре которой окажется загадочный разбойник.

Продолжительность: 116 мин

Сценарий: Бен Чэндлер, Дэвид Джеймс Келли

В ролях: Тэрон Эгертон, Джейми Дорнан, Бен Мендельсон, Пол Андерсон, Джейми Фокс, Ив Хьюсон

Музыка: Джозеф Трапанезе