Риф. Новые приключения

Режиссер: Шон Патрик О’Рейли

Жанры: Анимация, Приключения.

Алекс получает свой шанс стать Супергероем, когда у его кораллового рифа вспыхивает таинственный поток чёрной жижи. Тогда Алекс и его приятели – морской конек, угорь и рыба-окунь – уплывают, чтобы противостоять угрозе и спасти свой дом, они сталкиваются с затонувшим кораблем со скрытыми сокровищами, заброшенным самолетом, злыми акулами и подводным вулканом.

Продолжительность: 75 мин

Сценарий: Шон Патрик О’Рейли

В ролях: Элайджа Дхавван, Джастин Эзарик, Джофф Густафссон, Марк Хэмилл, Азия Матту, Кифер О’Рейли, Michelle O'Reilly, Шон Патрик О’Рейли, Рон Перлман, Samara Redway

Музыка: Джордж Штрейхер