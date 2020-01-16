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Риф. Новые приключения

Режиссер:Шон Патрик О’Рейли
Жанры: Анимация, Приключения.

Алекс получает свой шанс стать Супергероем, когда у его кораллового рифа вспыхивает таинственный поток чёрной жижи. Тогда Алекс и его приятели – морской конек, угорь и рыба-окунь – уплывают, чтобы противостоять угрозе и спасти свой дом, они сталкиваются с затонувшим кораблем со скрытыми сокровищами, заброшенным самолетом, злыми акулами и подводным вулканом.

Продолжительность:75 мин
Сценарий:Шон Патрик О’Рейли
В ролях:Элайджа Дхавван, Джастин Эзарик, Джофф Густафссон, Марк Хэмилл, Азия Матту, Кифер О’Рейли, Michelle O'Reilly, Шон Патрик О’Рейли, Рон Перлман, Samara Redway
Музыка:Джордж Штрейхер
Производство:США
Ограничения:0+
Дата релиза:16 января 2020
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Северное сияниеДетский зал
16 января
15:45 (300)
17 января
10:30 (300)
12:05 (300)
15:45 (300)
c 18 по 19 января
11:35 (300)
15:15 (350)
c 20 по 22 января
11:35 (200)
15:15 (200)

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