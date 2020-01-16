Риф. Новые приключения
Режиссер:Шон Патрик О’Рейли
Жанры: Анимация, Приключения.
Жанры: Анимация, Приключения.
Алекс получает свой шанс стать Супергероем, когда у его кораллового рифа вспыхивает таинственный поток чёрной жижи. Тогда Алекс и его приятели – морской конек, угорь и рыба-окунь – уплывают, чтобы противостоять угрозе и спасти свой дом, они сталкиваются с затонувшим кораблем со скрытыми сокровищами, заброшенным самолетом, злыми акулами и подводным вулканом.
Продолжительность:75 мин
Сценарий:Шон Патрик О’Рейли
В ролях:Элайджа Дхавван, Джастин Эзарик, Джофф Густафссон, Марк Хэмилл, Азия Матту, Кифер О’Рейли, Michelle O'Reilly, Шон Патрик О’Рейли, Рон Перлман, Samara Redway
Музыка:Джордж Штрейхер
В ролях:Элайджа Дхавван, Джастин Эзарик, Джофф Густафссон, Марк Хэмилл, Азия Матту, Кифер О’Рейли, Michelle O'Reilly, Шон Патрик О’Рейли, Рон Перлман, Samara Redway
Музыка:Джордж Штрейхер
Производство:США
Ограничения:0+
Дата релиза:16 января 2020
Ограничения:0+
Дата релиза:16 января 2020
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