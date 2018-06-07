Решение о ликвидации
Режиссер:Александр Аравин
Жанры: Военный, Боевик, Драма.
Жанры: Военный, Боевик, Драма.
Особое задание спецгруппы ФСБ – ликвидация одержимого террориста Шамиля Басаева. Охота продолжается уже долго, но жестокий лидер боевиков раз за разом ускользает. Однако, когда Базгаеву удается заполучить мощное оружие для осуществления своего самого страшного теракта, у оперативников больше нет права на ошибку. Для этих спецов преодоление себя, смертельный риск и подвиг – не что-то сверхъестественное, а каждодневный тяжелый труд. Но, кажется, даже для них эта операция – за пределами возможностей…
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Алексей Бузин, Павел Косов, Павел Павлов
В ролях:Игорь Петренко, Алексей Вертков, Аюб Цингиев, Алексей Шевченков, Дмитрий Парастаев, Иван Шахназаров, Дагун Омаев, Сослан Фидаров, Кирилл Краснов, Шамиль Алханов
Музыка:Юрий Потеенко
В ролях:Игорь Петренко, Алексей Вертков, Аюб Цингиев, Алексей Шевченков, Дмитрий Парастаев, Иван Шахназаров, Дагун Омаев, Сослан Фидаров, Кирилл Краснов, Шамиль Алханов
Музыка:Юрий Потеенко
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:07 июня 2018
Ограничения:12+
Дата релиза:07 июня 2018
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