Решение о ликвидации

Режиссер: Александр Аравин

Жанры: Военный, Боевик, Драма.

Особое задание спецгруппы ФСБ – ликвидация одержимого террориста Шамиля Басаева. Охота продолжается уже долго, но жестокий лидер боевиков раз за разом ускользает. Однако, когда Базгаеву удается заполучить мощное оружие для осуществления своего самого страшного теракта, у оперативников больше нет права на ошибку. Для этих спецов преодоление себя, смертельный риск и подвиг – не что-то сверхъестественное, а каждодневный тяжелый труд. Но, кажется, даже для них эта операция – за пределами возможностей…

Продолжительность: 96 мин

Сценарий: Алексей Бузин, Павел Косов, Павел Павлов

В ролях: Игорь Петренко, Алексей Вертков, Аюб Цингиев, Алексей Шевченков, Дмитрий Парастаев, Иван Шахназаров, Дагун Омаев, Сослан Фидаров, Кирилл Краснов, Шамиль Алханов

Музыка: Юрий Потеенко