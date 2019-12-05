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Решала. Нулевые

Режиссер:Жаргал Бадмацыренов, Александр Кузьминов
Жанры: Боевик, Драма, Триллер.

2008 год. Старинные друзья Костя и Завгар придумывают не совсем легальные схемы заработка. Деньги приходят легко и так же легко уходят. Кажется, что этот успех будет вечен. Но на каждого найдется свой капкан, особенно если хочется еще больше денег. Костя затевает большую игру, которая может стоить и ему, и Завгару свободы, дружбы и даже самой жизни.

Продолжительность:86 мин
Сценарий:Жаргал Бадмацыренов, Александр Кузьминов, Евгений Замалиев
В ролях:Константин Озеров, Моисей Куртанидзе, Чингиз Аздаев, Жаргал Бадмацыренов, Евгений Аёшин Вячеслав Ширяев, Бэлик Дамбаев, Олег Петелин, Максим Сорочинский, Александра Чубыкина
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:05 декабря 2019
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Северное сияниеСиний зал
c 5 по 8 декабря
22:45 (300)
c 9 по 11 декабря
22:45 (200)
Северное сияниеЗеленый зал
6 декабря
14:30 (150)
c 7 по 8 декабря
14:30 (300)
c 9 по 10 декабря
14:30 (150)
11 декабря
13:30 (150)
Мираж СинемаКинозал №5
c 6 по 8 декабря
21:00 (300 р.)

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