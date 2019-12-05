Решала. Нулевые

Режиссер: Жаргал Бадмацыренов, Александр Кузьминов

Жанры: Боевик, Драма, Триллер.

2008 год. Старинные друзья Костя и Завгар придумывают не совсем легальные схемы заработка. Деньги приходят легко и так же легко уходят. Кажется, что этот успех будет вечен. Но на каждого найдется свой капкан, особенно если хочется еще больше денег. Костя затевает большую игру, которая может стоить и ему, и Завгару свободы, дружбы и даже самой жизни.

Продолжительность: 86 мин

Сценарий: Жаргал Бадмацыренов, Александр Кузьминов, Евгений Замалиев

В ролях: Константин Озеров, Моисей Куртанидзе, Чингиз Аздаев, Жаргал Бадмацыренов, Евгений Аёшин Вячеслав Ширяев, Бэлик Дамбаев, Олег Петелин, Максим Сорочинский, Александра Чубыкина

