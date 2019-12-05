Решала. Нулевые
Режиссер:Жаргал Бадмацыренов, Александр Кузьминов
Жанры: Боевик, Драма, Триллер.
Жанры: Боевик, Драма, Триллер.
2008 год. Старинные друзья Костя и Завгар придумывают не совсем легальные схемы заработка. Деньги приходят легко и так же легко уходят. Кажется, что этот успех будет вечен. Но на каждого найдется свой капкан, особенно если хочется еще больше денег. Костя затевает большую игру, которая может стоить и ему, и Завгару свободы, дружбы и даже самой жизни.
Продолжительность:86 мин
Сценарий:Жаргал Бадмацыренов, Александр Кузьминов, Евгений Замалиев
В ролях:Константин Озеров, Моисей Куртанидзе, Чингиз Аздаев, Жаргал Бадмацыренов, Евгений Аёшин Вячеслав Ширяев, Бэлик Дамбаев, Олег Петелин, Максим Сорочинский, Александра Чубыкина
В ролях:Константин Озеров, Моисей Куртанидзе, Чингиз Аздаев, Жаргал Бадмацыренов, Евгений Аёшин Вячеслав Ширяев, Бэлик Дамбаев, Олег Петелин, Максим Сорочинский, Александра Чубыкина
Производство:Россия
Ограничения:18+
Дата релиза:05 декабря 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:05 декабря 2019
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