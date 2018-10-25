Репродукция
Режиссер:Джеффри Начманофф
Жанры: Фантастика, Триллер.
Жанры: Фантастика, Триллер.
Талантливый ученый-биолог теряет в автокатастрофе свою семью. Одержимый желанием вернуть к жизни жену и детей, он преступает законы научной этики и самой природы. Но когда информация о репродукции человека доходит до властей, на ученого и воскрешенных им близких начинается охота.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Чад Ст. Джон, Стивен Хэймел
В ролях:Киану Ривз, Элис Ив, Эмили Элин Линд, Томас Миддлдитч, Джон Ортис, Эмджей Энтони, Няша Хатенди, Ария Лайрик Либу, Эмбер Таунсенд, Эмбер Ривера
Музыка:Марк Килиан, Пепе Ойеда
В ролях:Киану Ривз, Элис Ив, Эмили Элин Линд, Томас Миддлдитч, Джон Ортис, Эмджей Энтони, Няша Хатенди, Ария Лайрик Либу, Эмбер Таунсенд, Эмбер Ривера
Музыка:Марк Килиан, Пепе Ойеда
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:25 октября 2018
Ограничения:16+
Дата релиза:25 октября 2018
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