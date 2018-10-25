Репродукция

Режиссер: Джеффри Начманофф

Жанры: Фантастика, Триллер.

Талантливый ученый-биолог теряет в автокатастрофе свою семью. Одержимый желанием вернуть к жизни жену и детей, он преступает законы научной этики и самой природы. Но когда информация о репродукции человека доходит до властей, на ученого и воскрешенных им близких начинается охота.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Чад Ст. Джон, Стивен Хэймел

В ролях: Киану Ривз, Элис Ив, Эмили Элин Линд, Томас Миддлдитч, Джон Ортис, Эмджей Энтони, Няша Хатенди, Ария Лайрик Либу, Эмбер Таунсенд, Эмбер Ривера

Музыка: Марк Килиан, Пепе Ойеда