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Репродукция

Режиссер:Джеффри Начманофф
Жанры: Фантастика, Триллер.

Талантливый ученый-биолог теряет в автокатастрофе свою семью. Одержимый желанием вернуть к жизни жену и детей, он преступает законы научной этики и самой природы. Но когда информация о репродукции человека доходит до властей, на ученого и воскрешенных им близких начинается охота.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Чад Ст. Джон, Стивен Хэймел
В ролях:Киану Ривз, Элис Ив, Эмили Элин Линд, Томас Миддлдитч, Джон Ортис, Эмджей Энтони, Няша Хатенди, Ария Лайрик Либу, Эмбер Таунсенд, Эмбер Ривера
Музыка:Марк Килиан, Пепе Ойеда
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:25 октября 2018
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17:40 (800 р.)
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19:20 (300 р.)
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23:40 (200 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
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22:30 (700 р.)
c 29 по 30 октября
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Северное сияниеКрасный зал
27 октября
18:35 (390)
20:40 (390)
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28 октября
10:40 (300)
14:35 (390)
18:35 (390)
20:40 (390)
22:45 (300)
c 29 по 31 октября
10:40 (200)
14:35 (200)
18:35 (250)
20:40 (250)
22:45 (200)

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