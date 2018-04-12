Рэмпейдж

Режиссер: Брэд Пейтон

Жанры: Фантастика, Боевик, Приключения.

Приматолог Дэвис Окойи предпочитает держаться подальше от людей и дружит с Джорджем, удивительно умным альфа-самцом – гориллой, которого он воспитывал с самого рождения. Но вышедший из-под контроля генетический эксперимент превращает послушную обезьяну в яростного монстра. Более того, вскоре обнаруживается, что существуют и другие модифицированные хищники. Пока свежесозданные чудовища превращают в руины Северную Америку, стирая с лица Земли все, что попадается у них на пути, Окойи вместе с опальным генным инженером пытается изобрести антидот, прорываясь по бесконечному полю боя не только, чтобы предотвратить глобальную катастрофу, но и спасти бесстрашное существо, которое когда-то было его другом.

Сценарий: Райан Ингл, Карлтон Кьюз, Райан Кондал

В ролях: Дуэйн Джонсон, Джеффри Дин Морган, Малин Акерман, Джо Манганьелло, Марли Шелтон, Уилл Юн Ли, Наоми Харрис, Джек Куэйд, Джейк Лэси, Бриэнн Хилл

Музыка: Эндрю Локингтон