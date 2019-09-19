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Рэмбо: Последняя кровь

Режиссер:Адриан Грюнберг
Жанры: Боевик, Вестерн, Приключения, Триллер.

Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь — путь мести, который ему придется пройти до конца.

Продолжительность:89 мин
Сценарий:Сильвестр Сталлоне, Мэттью Сирюльник, Дэн Гордон
В ролях:Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Ивет Монреаль, Луис Мэндилор, Хоакин Косио, Шила Шах Оскар Хаэнада, Джессика Мэдсен, Серхио Перис-Менчета, Díana Bermudez
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2019
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Северное сияниеКрасный зал
c 19 по 22 сентября
18:05 (390)
c 23 по 25 сентября
18:05 (250)
Северное сияниеБордовый зал
19 сентября
23:50 (300)
c 20 по 22 сентября
21:35 (390)
c 23 по 25 сентября
21:35 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
c 19 по 22 сентября
11:30 (300)
c 23 по 25 сентября
11:30 (200)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 19 по 22 сентября
19:50 (1000 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 19 по 20 сентября
11:00 (150 р.)
14:55 (200 р.)
18:50 (300 р.)
20:55 (300 р.)
c 21 по 22 сентября
11:00 (200 р.)
14:55 (300 р.)
18:50 (300 р.)
20:55 (300 р.)

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