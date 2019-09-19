Рэмбо: Последняя кровь

Режиссер: Адриан Грюнберг

Жанры: Боевик, Вестерн, Приключения, Триллер.

Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь — путь мести, который ему придется пройти до конца.

Продолжительность: 89 мин

Сценарий: Сильвестр Сталлоне, Мэттью Сирюльник, Дэн Гордон

В ролях: Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Ивет Монреаль, Луис Мэндилор, Хоакин Косио, Шила Шах Оскар Хаэнада, Джессика Мэдсен, Серхио Перис-Менчета, Díana Bermudez

Музыка: Брайан Тайлер