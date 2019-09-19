Рэмбо: Последняя кровь
Режиссер:Адриан Грюнберг
Жанры: Боевик, Вестерн, Приключения, Триллер.
Жанры: Боевик, Вестерн, Приключения, Триллер.
Он хранил секреты всю жизнь, но пришло время взглянуть в глаза прошлому. В последний раз собраться и стать безжалостной машиной для убийства. Рэмбо снова встанет на смертельно опасный путь — путь мести, который ему придется пройти до конца.
Продолжительность:89 мин
Сценарий:Сильвестр Сталлоне, Мэттью Сирюльник, Дэн Гордон
В ролях:Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Ивет Монреаль, Луис Мэндилор, Хоакин Косио, Шила Шах Оскар Хаэнада, Джессика Мэдсен, Серхио Перис-Менчета, Díana Bermudez
Музыка:Брайан Тайлер
В ролях:Сильвестр Сталлоне, Пас Вега, Ивет Монреаль, Луис Мэндилор, Хоакин Косио, Шила Шах Оскар Хаэнада, Джессика Мэдсен, Серхио Перис-Менчета, Díana Bermudez
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2019
Ограничения:18+
Дата релиза:19 сентября 2019
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