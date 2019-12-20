Реальная любовь в Нью-Йорке
Режиссер:Лоне Шерфиг
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
В предновогоднем Нью-Йорке к празднику готовятся миллионы людей. У каждого своя мечта и вера в чудо. Некоторым судьбам суждено пересечься накануне Нового года ради истории любви – взаимной или безответной, радостной или мучительной, но всегда яркой и удивительной.
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Лоне Шерфиг
В ролях:Билл Найи, Джей Барушель, Калеб Лэндри Джонс, Андреа Райзборо, Зои Казан, Давид Денсик Тахар Рахим, Лиза Кодрингтон, Дэниэл Кэш, Скотт Эджкомб
Музыка:Эндрю Локингтон
В ролях:Билл Найи, Джей Барушель, Калеб Лэндри Джонс, Андреа Райзборо, Зои Казан, Давид Денсик Тахар Рахим, Лиза Кодрингтон, Дэниэл Кэш, Скотт Эджкомб
Музыка:Эндрю Локингтон
Производство:Дания, Канада, Швеция, Франция, Германия, Великобритания, США
Ограничения:16+
Дата релиза:20 декабря 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:20 декабря 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!