Реальная любовь в Нью-Йорке

Режиссер: Лоне Шерфиг

Жанры: Драма.

В предновогоднем Нью-Йорке к празднику готовятся миллионы людей. У каждого своя мечта и вера в чудо. Некоторым судьбам суждено пересечься накануне Нового года ради истории любви – взаимной или безответной, радостной или мучительной, но всегда яркой и удивительной.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Лоне Шерфиг

В ролях: Билл Найи, Джей Барушель, Калеб Лэндри Джонс, Андреа Райзборо, Зои Казан, Давид Денсик Тахар Рахим, Лиза Кодрингтон, Дэниэл Кэш, Скотт Эджкомб

Музыка: Эндрю Локингтон