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Реальная белка 2

Режиссер:Кэллан Брункер
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.

Проворный фиолетовый бельчонок Злюк и тройка его верных друзей, крысенок Бадди, белка Энди и мопс Зайка, возвращаются. На этот раз они выясняют, что мэр города собирается построить гигантский парк развлечений на месте их нового дома, Либерти-парка. Сплотившись с другими обитателями зеленого островка, герои должны остановить негодяя и его помощника Гантера, работающего в отделе по контролю за животными. Их противостояние принимает новый оборот, когда в дело вмешивается банда городских мышей во главе с мистером Фенгом.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Кэллан Брункер, Питер Лепениотис, Боб Барлен
В ролях:Уилл Арнетт, Кэтрин Хайгл, Майя Рудольф, Джеки Чан, Изабела Монер, Петер Стормаре, Бобби Каннавале, Бобби Мойнахан, Джефф Данэм, Габриэль Иглесиас
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:Канада, США, Корея Южная
Ограничения:6+
Дата релиза:24 августа 2017
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Мираж СинемаКинозал №4
c 24 по 25 августа
12:40 (150 р.)
16:30 (150 р.)
c 26 по 27 августа
12:40 (200 р.)
16:30 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 24 по 25 августа
12:00 (400 р.)
c 26 по 27 августа
12:00 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 24 по 25 августа
10:20 (150 р. в 3D)
14:10 (150 р. в 3D)
18:00 (150 р.)
c 26 по 27 августа
10:20 (250 р. в 3D)
14:10 (300 р. в 3D)
18:00 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 24 по 25 августа
13:20 (149)
17:30 (199)
26 августа
13:20 (249)
17:30 (299)
27 августа
13:20 (249)
17:40 (299)
28 августа
13:20 (149)
17:30 (199)
30 августа
13:20 (149)
17:30 (199)

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