Реальная белка 2

Режиссер: Кэллан Брункер

Возраст: Детям.

Жанры: Анимация.

Проворный фиолетовый бельчонок Злюк и тройка его верных друзей, крысенок Бадди, белка Энди и мопс Зайка, возвращаются. На этот раз они выясняют, что мэр города собирается построить гигантский парк развлечений на месте их нового дома, Либерти-парка. Сплотившись с другими обитателями зеленого островка, герои должны остановить негодяя и его помощника Гантера, работающего в отделе по контролю за животными. Их противостояние принимает новый оборот, когда в дело вмешивается банда городских мышей во главе с мистером Фенгом.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Кэллан Брункер, Питер Лепениотис, Боб Барлен

В ролях: Уилл Арнетт, Кэтрин Хайгл, Майя Рудольф, Джеки Чан, Изабела Монер, Петер Стормаре, Бобби Каннавале, Бобби Мойнахан, Джефф Данэм, Габриэль Иглесиас

Музыка: Эйтор Перейра