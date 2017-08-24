Реальная белка 2
Режиссер:Кэллан Брункер
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Проворный фиолетовый бельчонок Злюк и тройка его верных друзей, крысенок Бадди, белка Энди и мопс Зайка, возвращаются. На этот раз они выясняют, что мэр города собирается построить гигантский парк развлечений на месте их нового дома, Либерти-парка. Сплотившись с другими обитателями зеленого островка, герои должны остановить негодяя и его помощника Гантера, работающего в отделе по контролю за животными. Их противостояние принимает новый оборот, когда в дело вмешивается банда городских мышей во главе с мистером Фенгом.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Кэллан Брункер, Питер Лепениотис, Боб Барлен
В ролях:Уилл Арнетт, Кэтрин Хайгл, Майя Рудольф, Джеки Чан, Изабела Монер, Петер Стормаре, Бобби Каннавале, Бобби Мойнахан, Джефф Данэм, Габриэль Иглесиас
Музыка:Эйтор Перейра
В ролях:Уилл Арнетт, Кэтрин Хайгл, Майя Рудольф, Джеки Чан, Изабела Монер, Петер Стормаре, Бобби Каннавале, Бобби Мойнахан, Джефф Данэм, Габриэль Иглесиас
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:Канада, США, Корея Южная
Ограничения:6+
Дата релиза:24 августа 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:24 августа 2017
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