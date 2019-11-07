Райские холмы
Режиссер:Элис Вэддингтон
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Триллер.
Жанры: Фантастика, Фэнтези, Триллер.
Добро пожаловать в дивный новый мир. Здесь создан высокотехнологичный остров, имя которому – Райские холмы. Богатые семьи отправляют сюда «несовершенных» дочерей, чтобы преобразить их по своему желанию. Ведь если ты принадлежишь к высшему обществу, даже в далеком будущем брак по любви – непозволительная роскошь. Красота, покорность и непорочность – вот путь к новой жизни. И тебя ждет прекрасное будущее, но только если ты готова подчиняться правилам.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Брайан ДеЛию, Начо Вигалондо, Элис Вэддингтон
В ролях:Эмма Робертс, Даниэль Макдональд, Аквафина, Милла Йовович, Эйса Гонсалес, Джереми Ирвин Арно Валуа, Дэниэл Хорват, Joey Sordyl, Нэнси Джек
Музыка:Лукас Видаль
В ролях:Эмма Робертс, Даниэль Макдональд, Аквафина, Милла Йовович, Эйса Гонсалес, Джереми Ирвин Арно Валуа, Дэниэл Хорват, Joey Sordyl, Нэнси Джек
Музыка:Лукас Видаль
Производство:Испания
Ограничения:16+
Дата релиза:07 ноября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:07 ноября 2019
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