Райские холмы

Режиссер: Элис Вэддингтон

Жанры: Фантастика, Фэнтези, Триллер.

Добро пожаловать в дивный новый мир. Здесь создан высокотехнологичный остров, имя которому – Райские холмы. Богатые семьи отправляют сюда «несовершенных» дочерей, чтобы преобразить их по своему желанию. Ведь если ты принадлежишь к высшему обществу, даже в далеком будущем брак по любви – непозволительная роскошь. Красота, покорность и непорочность – вот путь к новой жизни. И тебя ждет прекрасное будущее, но только если ты готова подчиняться правилам.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Брайан ДеЛию, Начо Вигалондо, Элис Вэддингтон

В ролях: Эмма Робертс, Даниэль Макдональд, Аквафина, Милла Йовович, Эйса Гонсалес, Джереми Ирвин Арно Валуа, Дэниэл Хорват, Joey Sordyl, Нэнси Джек

Музыка: Лукас Видаль