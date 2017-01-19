Рай

Режиссер: Андрей Кончаловский

Жанры: Драма, История.

Ольга, русская аристократка, эмигрантка и участница французского Сопротивления, во время неожиданной проверки арестована нацистами за то, что прячет еврейских детей. В тюрьме ею увлекается Жюль, француз-коллаборационист, который ведет ее дело и в обмен на интимные отношения, кажется, готов смягчить ее участь. Ольга готова на все, чтобы избежать пыток, но ее надежда на свободу быстро рассеивается, так как события принимают неожиданный поворот.

Ольгу отправляют в концентрационный лагерь, где ее жизнь становится адом. Там неожиданно для себя она встречает Хельмута, высокопоставленного немецкого офицера СС, который когда-то был безнадежно влюблён в нее и до сих пор ее любит. Между ними завязываются странные, болезненные отношения. Хельмут решает бежать с Ольгой, хотя она уже перестала надеяться на спасение. Однако постепенно представление Ольги о Рае неотвратимо меняется.

Продолжительность: 131 мин

Сценарий: Елена Киселёва, Андрей Кончаловский

В ролях: Юлия Высоцкая, Петер Курт, Виктор Сухоруков, Филипп Дюкен, Жан Денис Рёмер, Георг Ленц, Рамона Либноу, Ирина Журавкина, Кристиан Клаус, Якоб Диль

Музыка: Сергей Шустицкий