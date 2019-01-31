Рассвет

Режиссер: Павел Сидоров

Жанры: Ужасы, Триллер.

У главной героини при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара…

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Евгений Колядинцев

В ролях: Оксана Акиньшина, Александра Дроздова, Александр Молочников, Анна Слю, Олег Васильков, Кузьма Котрелев, Анастасия Куимова, Валерий Кухарешин, Мирослав Пенцов

Музыка: Гарри Джудд