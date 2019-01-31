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Рассвет

Режиссер:Павел Сидоров
Жанры: Ужасы, Триллер.

У главной героини при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара…

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Евгений Колядинцев
В ролях:Оксана Акиньшина, Александра Дроздова, Александр Молочников, Анна Слю, Олег Васильков, Кузьма Котрелев, Анастасия Куимова, Валерий Кухарешин, Мирослав Пенцов
Музыка:Гарри Джудд
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:31 января 2019
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АврораОсновной зал
c 31 января по 3 февраля
15:10 (200)
20:50 (250)
c 4 по 6 февраля
15:10 (150)
20:50 (200)
Северное сияниеОранжевый зал
c 31 января по 3 февраля
21:05 (390)
23:00 (300)
c 4 по 6 февраля
21:05 (250)
23:00 (200)
МурманскБольшой зал
c 31 января по 1 февраля
15:10 (300)
20:50 (350)
c 2 по 3 февраля
15:10 (350)
20:50 (350)
c 4 по 6 февраля
15:10 (200)
20:50 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 31 января по 1 февраля
14:20 (от 150 р.)
c 4 по 6 февраля
14:20 (от 150 р.)
Северное сияниеБордовый зал
c 31 января по 1 февраля
10:40 (300)
12:35 (300)
14:30 (300)
18:50 (390)
c 2 по 3 февраля
10:40 (300)
12:35 (300)
14:30 (390)
18:50 (390)
c 4 по 6 февраля
10:40 (200)
12:35 (200)
14:30 (200)
18:50 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
c 31 января по 3 февраля
20:30 (390)
22:30 (300)
c 4 по 6 февраля
20:30 (250)
22:30 (200)
Мираж СинемаКинозал №4
c 31 января по 3 февраля
15:10 (300 р.)
20:00 (300 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 3
c 31 января по 1 февраля
18:50 (от 190 р.)
c 2 по 3 февраля
18:50 (от 240 р.)
c 4 по 6 февраля
18:50 (от 190 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 31 января по 3 февраля
00:20 (500 р.)

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