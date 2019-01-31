Рассвет
Режиссер:Павел Сидоров
Жанры: Ужасы, Триллер.
Жанры: Ужасы, Триллер.
У главной героини при загадочных обстоятельствах погибает брат. Девушку начинают преследовать реалистичные кошмары, и она отправляется в институт сомнологии, где ее вместе с другими пациентами погружают в совместное осознанное сновидение. Но после наступления рассвета они проснутся совсем в другой реальности, которая страшнее любого кошмара…
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Евгений Колядинцев
В ролях:Оксана Акиньшина, Александра Дроздова, Александр Молочников, Анна Слю, Олег Васильков, Кузьма Котрелев, Анастасия Куимова, Валерий Кухарешин, Мирослав Пенцов
Музыка:Гарри Джудд
В ролях:Оксана Акиньшина, Александра Дроздова, Александр Молочников, Анна Слю, Олег Васильков, Кузьма Котрелев, Анастасия Куимова, Валерий Кухарешин, Мирослав Пенцов
Музыка:Гарри Джудд
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:31 января 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:31 января 2019
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