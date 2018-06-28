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Распрекрасный принц

Режиссер:Росс Венокур
Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Семейный.

О прекрасном принце мечтает каждая, что уж говорить о Распрекрасном. Необычный дар юноша получил еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки, но плата за это — праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем. И теперь у Распрекрасного принца всего три дня, чтобы спасти Королевство от самого себя…

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Росс Венокур
В ролях:Деми Ловато, Уилмер Вальдеррама, Сиа, Ниа Вардалос, Эшли Тисдейл, Аврил Лавин, Глория Тэнг, Джон Клиз, Ди Брэдли Бейкер, Карлос Аласраки
Музыка:Том Хоу
Производство:США, Канада
Ограничения:6+
Дата релиза:28 июня 2018
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 28 июня по 4 июля
11:10
15:10
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 28 по 29 июня
12:00 (400 р.)
c 30 июня по 1 июля
12:00 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №1
c 28 по 29 июня
11:10 (150 р.)
12:50 (150 р.)
16:30 (300 р.)
18:10 (300 р.)
c 30 июня по 1 июля
11:10 (200 р.)
12:50 (200 р.)
16:30 (300 р.)
18:10 (300 р.)

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