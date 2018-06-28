Распрекрасный принц

Режиссер: Росс Венокур

Жанры: Анимация, Мюзикл, Фэнтези, Комедия, Семейный.

О прекрасном принце мечтает каждая, что уж говорить о Распрекрасном. Необычный дар юноша получил еще при рождении: девушки готовы на всё ради его улыбки, но плата за это — праведный гнев мужчин. Такое положение дел не может продолжаться вечно, а дар вот-вот обернется проклятьем. И теперь у Распрекрасного принца всего три дня, чтобы спасти Королевство от самого себя…

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Росс Венокур

В ролях: Деми Ловато, Уилмер Вальдеррама, Сиа, Ниа Вардалос, Эшли Тисдейл, Аврил Лавин, Глория Тэнг, Джон Клиз, Ди Брэдли Бейкер, Карлос Аласраки

Музыка: Том Хоу