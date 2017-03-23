Rammstein: Paris!

Режиссер: Йонас Окерлунд

Созданный с помощью самых последних звуковых и визуальных технологических инноваций киноконцерт знаменитого шведского режиссера Йонаса Окерлунда с новой стороны покажет захватывающие эмоции и трепет от неподражаемого шоу Rammstein. «Rammstein: Paris!» — это абсолютное пиршество для всех органов чувств: темная и захватывающая, полная противоречий сказка; трюки, которые «не рекомендуется повторять в домашних условиях» и всепоглощающий запах бензина… Ни для кого не секрет, что Rammstein всегда возглавляли собственную высшую лигу, когда дело доходило до демонстрации принципиально нового уровня выступлений, как с точки зрения сценического мастерства, так и со стороны реакции публики. Уловить это настроение и передать его в фильме — почти невыполнимая задача. Крайне сложно отразить все те чувства и эмоциональную вовлеченность, которые возникают на живом концерте в кинозале, однако фильм Йонаса Окерлунда (культового шведского режиссер и продюсера, на счету которого работы с такими группами и исполнителями как Metallica, Madonna, The Rolling Stones, Beyonce, Iggy Pop и др.) «Rammstein: Paris!» сумел справиться с этой задачей настолько, насколько это возможно.

Креативное видение режиссера вывело жанр на абсолютно новый уровень. Этот динамичный современный киноконцерт — пиршество для глаз, торжество живого выступления Rammstein, отличное от реального присутствия на шоу и в то же время нечто большее. Возможно, это лучший киноконцерт всех времен.

Продолжительность: 100 мин