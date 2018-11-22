Ральф против интернета
Режиссер:Фил Джонстон, Рич Мур
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Комедия.
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Комедия.
На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.
Продолжительность:112 мин
Сценарий:Фил Джонстон, Памела Рибон, Рич Мур
В ролях:Джон Си Райли, Сара Силверман, Галь Гадот, Тараджи П. Хенсон, Джек МакБрайер, Джейн Линч, Алан Тьюдик, Альфред Молина, Эд О’Нил, Шон Джамброун
Музыка:Генри Джекман
В ролях:Джон Си Райли, Сара Силверман, Галь Гадот, Тараджи П. Хенсон, Джек МакБрайер, Джейн Линч, Алан Тьюдик, Альфред Молина, Эд О’Нил, Шон Джамброун
Музыка:Генри Джекман
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:22 ноября 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:22 ноября 2018
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