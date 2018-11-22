Ральф против интернета

Режиссер: Фил Джонстон, Рич Мур

Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Комедия.

На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.

Продолжительность: 112 мин

Сценарий: Фил Джонстон, Памела Рибон, Рич Мур

В ролях: Джон Си Райли, Сара Силверман, Галь Гадот, Тараджи П. Хенсон, Джек МакБрайер, Джейн Линч, Алан Тьюдик, Альфред Молина, Эд О’Нил, Шон Джамброун

Музыка: Генри Джекман