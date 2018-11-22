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Ральф против интернета

Режиссер:Фил Джонстон, Рич Мур
Жанры: Анимация, Фэнтези, Семейный, Комедия.

На этот раз Ральф и Ванилопа фон Кекс выйдут за пределы зала игровых автоматов и отправятся покорять бескрайние просторы Интернета, который может и не выдержать сокрушительного обаяния громилы.

Продолжительность:112 мин
Сценарий:Фил Джонстон, Памела Рибон, Рич Мур
В ролях:Джон Си Райли, Сара Силверман, Галь Гадот, Тараджи П. Хенсон, Джек МакБрайер, Джейн Линч, Алан Тьюдик, Альфред Молина, Эд О’Нил, Шон Джамброун
Музыка:Генри Джекман
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:22 ноября 2018
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Мираж СинемаКинозал №1
c 22 по 23 ноября
10:20 (200 р. в 3D)
12:35 (150 р.)
14:50 (300 р. в 3D)
17:05 (300 р.)
19:20 (350 р. в 3D)
21:35 (300 р.)
23:50 (250 р. в 3D)
c 24 по 25 ноября
10:20 (250 р. в 3D)
12:35 (200 р.)
14:50 (300 р. в 3D)
17:05 (300 р.)
19:20 (350 р. в 3D)
21:35 (300 р.)
23:50 (250 р. в 3D)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 22 по 23 ноября
13:15 (800 р.)
15:30 (800 р.)
17:45 (800 р.)
c 24 по 25 ноября
11:00 (600 р.)
13:15 (800 р.)
15:30 (800 р.)
17:45 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №3
c 22 по 25 ноября
14:00 (300 р. в 3D)
Северное сияниеЗеленый зал
c 22 по 25 ноября
12:35 (300)
c 26 по 28 ноября
12:35 (200)
Северное сияниеПремьер зал
c 23 по 25 ноября
10:20 (300 в 3D)
17:40 (390 в 3D)
c 26 по 28 ноября
10:20 (200 в 3D)
17:40 (350 в 3D)
Северное сияниеЖёлтый зал
23 ноября
11:00 (300)
13:10 (300 в 3D)
15:20 (300)
19:25 (390)
c 24 по 25 ноября
11:00 (300)
13:10 (390 в 3D)
15:20 (390)
19:25 (390)
c 26 по 28 ноября
11:00 (200)
13:10 (200 в 3D)
15:20 (200)
19:25 (250)
МурманскБольшой зал
23 ноября
09:00 (300 в 3D)
13:40 (300 в 3D)
18:25 (350 в 3D)
c 24 по 25 ноября
09:00 (300 в 3D)
13:40 (350 в 3D)
18:25 (350 в 3D)
c 26 по 28 ноября
09:00 (150 в 3D)
13:40 (200 в 3D)
18:25 (250 в 3D)
Северное сияниеБордовый зал
c 23 по 25 ноября
17:10 (390)
c 26 по 28 ноября
17:10 (250)
АврораОсновной зал
c 23 по 25 ноября
09:00 (100)
13:45 (200)
16:00 (200)
c 26 по 28 ноября
09:00 (100)
13:45 (150)
16:00 (150)
Северное сияниеДетский зал
23 ноября
11:35 (300 в 3D)
13:45 (300)
15:55 (300 в 3D)
18:05 (350 в 3D)
c 24 по 25 ноября
11:35 (300 в 3D)
13:45 (350)
15:55 (350 в 3D)
18:05 (350 в 3D)
c 26 по 28 ноября
11:35 (200 в 3D)
13:45 (200)
15:55 (200 в 3D)
18:05 (250 в 3D)

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