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Пышка

Режиссер:Энн Флетчер
Жанры: Мюзикл, Драма, Комедия.

Уиллоудин, полная дочь-подросток бывшей королевы красоты, в знак протеста решает участвовать в местном конкурсе красоты, который курирует её мама. Вскоре к ней присоединяются и другие девушки, чья внешность отличается от общепринятых стандартов.

Продолжительность:110 мин
Сценарий:Кристин Хан, Julie Murphy
В ролях:Дженнифер Энистон, Одейя Раш, Даниэль МакДональд, Мэдди Байллио, Бекс Тейлор-Клаус, Люк Бенвард, Джорджи Флорес, Дав Камерон, Хэролд Перрино, Кэти Нэджими
Музыка:Джэйк Монако
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:17 января 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 17 по 20 января
19:20 (300 р.)
Северное сияниеСиний зал
c 17 по 20 января
11:00 (300)
17:25 (350)
21:20 (350)
23:30 (300)
c 21 по 23 января
11:00 (150)
17:25 (250)
21:20 (250)
23:30 (200)

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