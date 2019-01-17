Пышка Режиссер: Энн Флетчер

Жанры: Мюзикл, Драма, Комедия. Уиллоудин, полная дочь-подросток бывшей королевы красоты, в знак протеста решает участвовать в местном конкурсе красоты, который курирует её мама. Вскоре к ней присоединяются и другие девушки, чья внешность отличается от общепринятых стандартов. Продолжительность: 110 мин Сценарий: Кристин Хан, Julie Murphy

В ролях: Дженнифер Энистон, Одейя Раш, Даниэль МакДональд, Мэдди Байллио, Бекс Тейлор-Клаус, Люк Бенвард, Джорджи Флорес, Дав Камерон, Хэролд Перрино, Кэти Нэджими

Музыка: Джэйк Монако Производство: США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 17 января 2019

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