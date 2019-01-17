Пышка
Режиссер:Энн Флетчер
Жанры: Мюзикл, Драма, Комедия.
Жанры: Мюзикл, Драма, Комедия.
Уиллоудин, полная дочь-подросток бывшей королевы красоты, в знак протеста решает участвовать в местном конкурсе красоты, который курирует её мама. Вскоре к ней присоединяются и другие девушки, чья внешность отличается от общепринятых стандартов.
Продолжительность:110 мин
Сценарий:Кристин Хан, Julie Murphy
В ролях:Дженнифер Энистон, Одейя Раш, Даниэль МакДональд, Мэдди Байллио, Бекс Тейлор-Клаус, Люк Бенвард, Джорджи Флорес, Дав Камерон, Хэролд Перрино, Кэти Нэджими
Музыка:Джэйк Монако
В ролях:Дженнифер Энистон, Одейя Раш, Даниэль МакДональд, Мэдди Байллио, Бекс Тейлор-Клаус, Люк Бенвард, Джорджи Флорес, Дав Камерон, Хэролд Перрино, Кэти Нэджими
Музыка:Джэйк Монако
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:17 января 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:17 января 2019
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!