Пылающий

Режиссер: Ли Чан-дон

Жанры: Детектив, Триллер, Драма.

Молодой писатель Джонсу встречает старую знакомую, с которой они вместе росли. В ее жизни многое изменилось, и теперь перед ее очарованием сложно устоять. В поисках себя девушка отправляется в Африку и возвращается оттуда с новым другом по имени Бен. Бен – современный Гэтсби, у него нет изъянов, зато есть необычное хобби, узнав о котором, Джонсу лишается покоя.

Продолжительность: 148 мин

Сценарий: Ли Чхан-дон, О Джон-ми, Харуки Мураками

В ролях: Ю А-ин, Чон Джон-со, Стивен Ян, Ким Су-гён, Чхве Сын-хо, Мун Сон-гын, Мин Бок-ки, Пан Хе-ра, Ли Бон-нён, Ли Ён-сок

Музыка: Моуг