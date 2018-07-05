Пылающий
Режиссер:Ли Чан-дон
Жанры: Детектив, Триллер, Драма.
Жанры: Детектив, Триллер, Драма.
Молодой писатель Джонсу встречает старую знакомую, с которой они вместе росли. В ее жизни многое изменилось, и теперь перед ее очарованием сложно устоять. В поисках себя девушка отправляется в Африку и возвращается оттуда с новым другом по имени Бен. Бен – современный Гэтсби, у него нет изъянов, зато есть необычное хобби, узнав о котором, Джонсу лишается покоя.
Продолжительность:148 мин
Сценарий:Ли Чхан-дон, О Джон-ми, Харуки Мураками
В ролях:Ю А-ин, Чон Джон-со, Стивен Ян, Ким Су-гён, Чхве Сын-хо, Мун Сон-гын, Мин Бок-ки, Пан Хе-ра, Ли Бон-нён, Ли Ён-сок
Музыка:Моуг
В ролях:Ю А-ин, Чон Джон-со, Стивен Ян, Ким Су-гён, Чхве Сын-хо, Мун Сон-гын, Мин Бок-ки, Пан Хе-ра, Ли Бон-нён, Ли Ён-сок
Музыка:Моуг
Производство:Корея Южная
Ограничения:18+
Дата релиза:05 июля 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:05 июля 2018
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