Путешествие времени
Режиссер:Терренс Малик
Жанры: Документальный, Фэнтези.
Жанры: Документальный, Фэнтези.
Фильм, пропитанный энергией самой природы, сочетает в себе новаторские спецэффекты и удивительные кадры, снятые в разных уголках земного шара в попытках зафиксировать то, что живет веками и неподвластно времени.
История рождения Земли. Движения звезд и континентов. Древние вулканы. Рождение рыб, лесов, динозавров и человека с его страстным желанием дотянуться до всего. Это подлинный гимн природе, жизни и Вселенной!
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Терренс Малик
В ролях:Кейт Бланшетт, Джамал Кавил, Мэйша Диатта, Ягази Эмези, Дэрил Джеймс Харрис II, Себастьян Джексон, Абрахам Косгей, Руна Люсьенн, Тео Бонгани Ндьяльване, Жежуан Плэр
В ролях:Кейт Бланшетт, Джамал Кавил, Мэйша Диатта, Ягази Эмези, Дэрил Джеймс Харрис II, Себастьян Джексон, Абрахам Косгей, Руна Люсьенн, Тео Бонгани Ндьяльване, Жежуан Плэр
Производство:Франция, Германия, США
Ограничения:6+
Дата релиза:30 марта 2017
Ограничения:6+
Дата релиза:30 марта 2017
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