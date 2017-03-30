Путешествие времени

Режиссер: Терренс Малик

Жанры: Документальный, Фэнтези.

Фильм, пропитанный энергией самой природы, сочетает в себе новаторские спецэффекты и удивительные кадры, снятые в разных уголках земного шара в попытках зафиксировать то, что живет веками и неподвластно времени.

История рождения Земли. Движения звезд и континентов. Древние вулканы. Рождение рыб, лесов, динозавров и человека с его страстным желанием дотянуться до всего. Это подлинный гимн природе, жизни и Вселенной!

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Терренс Малик

В ролях: Кейт Бланшетт, Джамал Кавил, Мэйша Диатта, Ягази Эмези, Дэрил Джеймс Харрис II, Себастьян Джексон, Абрахам Косгей, Руна Люсьенн, Тео Бонгани Ндьяльване, Жежуан Плэр

