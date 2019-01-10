Путь домой
Режиссер:Чарльз Мартин Смит
Жанры: Мелодрама, Семейный.
Жанры: Мелодрама, Семейный.
Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ: она обязательно вернется домой, чего бы ей это не стоило! И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:В. Брюс Камерон, Катрин Мишон
В ролях:Брайс Даллас Ховард, Эшли Джадд, Александра Шипп, Джона Хауэр-Кинг, Эдвард Джеймс Олмос, Бэрри Уотсон, Уэс Стьюди, Кристофер Бауэр, Фэрра Авива, Тэмми Гиллис
Музыка:Майкл Дэнна
В ролях:Брайс Даллас Ховард, Эшли Джадд, Александра Шипп, Джона Хауэр-Кинг, Эдвард Джеймс Олмос, Бэрри Уотсон, Уэс Стьюди, Кристофер Бауэр, Фэрра Авива, Тэмми Гиллис
Музыка:Майкл Дэнна
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:10 января 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:10 января 2019
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