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Путь домой

Режиссер:Чарльз Мартин Смит
Жанры: Мелодрама, Семейный.

Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ: она обязательно вернется домой, чего бы ей это не стоило! И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:В. Брюс Камерон, Катрин Мишон
В ролях:Брайс Даллас Ховард, Эшли Джадд, Александра Шипп, Джона Хауэр-Кинг, Эдвард Джеймс Олмос, Бэрри Уотсон, Уэс Стьюди, Кристофер Бауэр, Фэрра Авива, Тэмми Гиллис
Музыка:Майкл Дэнна
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:10 января 2019
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Мираж СинемаКинозал №1
c 10 по 11 января
10:50 (150 р.)
12:50 (150 р.)
14:50 (200 р.)
16:50 (300 р.)
18:50 (300 р.)
20:50 (300 р.)
c 12 по 13 января
10:50 (200 р.)
12:50 (200 р.)
14:50 (300 р.)
16:50 (300 р.)
18:50 (300 р.)
20:50 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 10 по 13 января
15:50 (800 р.)
Северное сияниеКрасный зал
11 января
13:45 (300)
17:40 (390)
c 12 по 13 января
13:45 (390)
17:40 (390)
c 14 по 16 января
13:45 (200)
17:40 (250)
Северное сияниеДетский зал
11 января
14:55 (300)
18:35 (350)
c 12 по 13 января
14:55 (350)
18:35 (350)
c 14 по 16 января
14:55 (200)
18:35 (250)
Северное сияниеОранжевый зал
11 января
11:30 (300)
15:50 (300)
c 12 по 13 января
11:30 (300)
15:50 (390)
c 14 по 16 января
11:30 (200)
15:50 (200)

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