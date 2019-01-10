Путь домой

Режиссер: Чарльз Мартин Смит

Жанры: Мелодрама, Семейный.

Что делать, если тебя и твоего любимого хозяина разделяют сотни километров? Белла знает ответ: она обязательно вернется домой, чего бы ей это не стоило! И путь ее будет полон невероятных приключений, опасностей и удивительных открытий.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: В. Брюс Камерон, Катрин Мишон

В ролях: Брайс Даллас Ховард, Эшли Джадд, Александра Шипп, Джона Хауэр-Кинг, Эдвард Джеймс Олмос, Бэрри Уотсон, Уэс Стьюди, Кристофер Бауэр, Фэрра Авива, Тэмми Гиллис

Музыка: Майкл Дэнна