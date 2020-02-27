Пушки Акимбо

Режиссер: Джейсон Ли Хауден

Жанры: Боевик, Комедия.

Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили любимую девушку. Теперь Майлзу придётся сразиться с Никс – безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Джейсон Ли Хауден

В ролях: Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг, Риз Дэрби, Нед Деннехи, Наташа Лю Бордиццо, Марк Роули, Грант Боулер, Ханако Футман, Джош Роберт Томпсон, Сет Сьостранд

Музыка: Энис Роттхофф