Пушки Акимбо
Режиссер:Джейсон Ли Хауден
Жанры: Боевик, Комедия.
Жанры: Боевик, Комедия.
Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили любимую девушку. Теперь Майлзу придётся сразиться с Никс – безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Джейсон Ли Хауден
В ролях:Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг, Риз Дэрби, Нед Деннехи, Наташа Лю Бордиццо, Марк Роули, Грант Боулер, Ханако Футман, Джош Роберт Томпсон, Сет Сьостранд
Музыка:Энис Роттхофф
В ролях:Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг, Риз Дэрби, Нед Деннехи, Наташа Лю Бордиццо, Марк Роули, Грант Боулер, Ханако Футман, Джош Роберт Томпсон, Сет Сьостранд
Музыка:Энис Роттхофф
Производство:Великобритания, Германия, Новая Зеландия
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
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