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Пушки Акимбо

Режиссер:Джейсон Ли Хауден
Жанры: Боевик, Комедия.

Майлз был обычным разработчиком видеоигр, пока его не втянули в кровавый квест. Незнакомцы вломились в дом, прибили к рукам два пистолета и похитили любимую девушку. Теперь Майлзу придётся сразиться с Никс – безжалостной чемпионкой подпольных игр на выживание.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Джейсон Ли Хауден
В ролях:Дэниэл Рэдклифф, Самара Уивинг, Риз Дэрби, Нед Деннехи, Наташа Лю Бордиццо, Марк Роули, Грант Боулер, Ханако Футман, Джош Роберт Томпсон, Сет Сьостранд
Музыка:Энис Роттхофф
Производство:Великобритания, Германия, Новая Зеландия
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
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ГалактикаЗал 4
c 27 по 28 февраля
18:35 (от 500 Р)
c 29 февраля по 1 марта
18:35 (от 550 Р)
c 2 по 4 марта
18:35 (от 450 Р)
ГалактикаЗал 2
c 27 по 28 февраля
18:35 (от 500 Р)
c 29 февраля по 1 марта
18:35 (от 550 Р)
c 2 по 4 марта
18:35 (от 450 Р)
Мираж СинемаКинозал №3
c 27 февраля по 1 марта
18:00 (300 р.)
22:30 (300 р.)
00:25 (250 р.)
Северное сияниеОранжевый зал
28 февраля
17:15 (390)
21:10 (390)
23:05 (300)
c 29 февраля по 1 марта
13:20 (390)
17:15 (390)
21:10 (390)
23:05 (300)
c 2 по 4 марта
13:20 (200)
17:15 (250)
21:10 (250)
23:05 (200)

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