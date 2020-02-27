Пушистые мошенники
Режиссер:Мими Мэйнард, Реджина Велкер, Нина Вельс
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.
Друзья хотят похитить особенный бриллиант у короля медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, но главарь банды волков – Лупо и Рысь, пытаются им помешать и забрать камень себе.
Продолжительность:81 мин
Сценарий:Мартин Бенке, Андреа Депперт
В ролях:Луиза Вицорек, Тим Шварцмайер, Хеннинг Баум, Михаэль Дефферт, Эрик Сале, Тимур Бартельс, Регина Лемниц, Геральд Шаале
В ролях:Луиза Вицорек, Тим Шварцмайер, Хеннинг Баум, Михаэль Дефферт, Эрик Сале, Тимур Бартельс, Регина Лемниц, Геральд Шаале
Производство:Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:27 февраля 2020
Ограничения:6+
Дата релиза:27 февраля 2020
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