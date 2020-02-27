Пушистые мошенники Режиссер: Мими Мэйнард, Реджина Велкер, Нина Вельс

Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный. Друзья хотят похитить особенный бриллиант у короля медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, но главарь банды волков – Лупо и Рысь, пытаются им помешать и забрать камень себе. Продолжительность: 81 мин Сценарий: Мартин Бенке, Андреа Депперт

В ролях: Луиза Вицорек, Тим Шварцмайер, Хеннинг Баум, Михаэль Дефферт, Эрик Сале, Тимур Бартельс, Регина Лемниц, Геральд Шаале

Производство: Германия

Ограничения: 6+

Дата релиза: 27 февраля 2020

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