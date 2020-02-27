152931

Пушистые мошенники

Режиссер:Мими Мэйнард, Реджина Велкер, Нина Вельс
Жанры: Анимация, Комедия, Приключения, Семейный.

Друзья хотят похитить особенный бриллиант у короля медведей Бантура. Придумывая разные уловки, они идут к своей цели, но главарь банды волков – Лупо и Рысь, пытаются им помешать и забрать камень себе.

Продолжительность:81 мин
Сценарий:Мартин Бенке, Андреа Депперт
В ролях:Луиза Вицорек, Тим Шварцмайер, Хеннинг Баум, Михаэль Дефферт, Эрик Сале, Тимур Бартельс, Регина Лемниц, Геральд Шаале
Производство:Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:27 февраля 2020
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 27 по 28 февраля
11:10 (150 р.)
14:00 (200 р.)
c 29 февраля по 1 марта
11:10 (200 р.)
14:00 (300 р.)
Северное сияниеДетский зал
28 февраля
14:15 (300)
15:50 (300)
c 29 февраля по 1 марта
11:35 (300)
14:15 (350)
15:50 (350)
c 2 по 4 марта
11:35 (200)
14:15 (200)
15:50 (200)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?