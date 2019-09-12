Пункт назначения: Смайл Режиссер: Ларс Клевберг

Жанры: Детектив, Триллер, Ужасы. Увлекающаяся фотографией Берд находит в антикварном магазине винтажный Polaroid. Вспышка камеры пробуждает демонов, которые начинают охоту за всеми, кто попадает в кадр. Берд вместе с друзьями должна разгадать тайну проклятия, чтобы остановить игру смерти, выбирающей новую жертву со снимка. Продолжительность: 88 мин Сценарий: Блэр Батлер

В ролях: Кэтрин Прескотт, Тайлер Янг, Саманта Логан, Кинэн Трэйси, Присцилла Квинтана, Хавьер Ботет Митч Пилледжи, Дави Сантос, Кэти Стивенс, Грейс Забриски

Музыка: Филип Гиффин Производство: Канада, Норвегия, США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 12 сентября 2019

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