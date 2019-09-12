Пункт назначения: Смайл
Режиссер:Ларс Клевберг
Жанры: Детектив, Триллер, Ужасы.
Жанры: Детектив, Триллер, Ужасы.
Увлекающаяся фотографией Берд находит в антикварном магазине винтажный Polaroid. Вспышка камеры пробуждает демонов, которые начинают охоту за всеми, кто попадает в кадр. Берд вместе с друзьями должна разгадать тайну проклятия, чтобы остановить игру смерти, выбирающей новую жертву со снимка.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Блэр Батлер
В ролях:Кэтрин Прескотт, Тайлер Янг, Саманта Логан, Кинэн Трэйси, Присцилла Квинтана, Хавьер Ботет Митч Пилледжи, Дави Сантос, Кэти Стивенс, Грейс Забриски
Музыка:Филип Гиффин
В ролях:Кэтрин Прескотт, Тайлер Янг, Саманта Логан, Кинэн Трэйси, Присцилла Квинтана, Хавьер Ботет Митч Пилледжи, Дави Сантос, Кэти Стивенс, Грейс Забриски
Музыка:Филип Гиффин
Производство:Канада, Норвегия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:12 сентября 2019
Ограничения:16+
Дата релиза:12 сентября 2019
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