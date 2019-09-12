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Пункт назначения: Смайл

Режиссер:Ларс Клевберг
Жанры: Детектив, Триллер, Ужасы.

Увлекающаяся фотографией Берд находит в антикварном магазине винтажный Polaroid. Вспышка камеры пробуждает демонов, которые начинают охоту за всеми, кто попадает в кадр. Берд вместе с друзьями должна разгадать тайну проклятия, чтобы остановить игру смерти, выбирающей новую жертву со снимка.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Блэр Батлер
В ролях:Кэтрин Прескотт, Тайлер Янг, Саманта Логан, Кинэн Трэйси, Присцилла Квинтана, Хавьер Ботет Митч Пилледжи, Дави Сантос, Кэти Стивенс, Грейс Забриски
Музыка:Филип Гиффин
Производство:Канада, Норвегия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:12 сентября 2019
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Мираж СинемаКинозал №5
c 12 по 15 сентября
17:15 (300 р.)
23:45 (200 р.)
c 16 по 18 сентября
17:15 (200 р.)
23:45 (150 р.)
Северное сияниеКрасный зал
14 сентября
15 сентября
11:20 (300)
15:10 (390)
19:00 (390)
c 16 по 18 сентября
11:20 (200)
15:10 (200)
19:00 (250)
Северное сияниеБордовый зал
c 14 по 15 сентября
23:10 (300)
c 16 по 18 сентября
23:10 (200)

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