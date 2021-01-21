Птица в клетке.Заражение

Режиссер: Адам Мэйсон

Жанры: Триллер, Триллер, Драма, Драма, Мелодрама, Мелодрама, Триллер, Драма, Мелодрама.

В 2024 году мир все еще находится во власти опасного вируса. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в зловещие карантинные лагеря.

У курьера Нико редкий иммунитет к болезни, и он свободно передвигается по городу. Когда его девушка Сара заражается, Нико понимает, что за ней уже выехали военные и у него есть считанные часы, чтобы спасти возлюбленную.

Продолжительность: 84 мин

Сценарий: Адам Мэйсон, Саймон Бойес

В ролях: Кей Джей Апа, София Карсон, Крэйг Робинсон, Брэдли Уитфорд, Петер Стормаре, Эльпидия Каррильо, Александра Даддарио, Лия МакХью, Пол Уолтер Хаузер, Деми Мур

Музыка: Лорн Бэлф