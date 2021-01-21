Птица в клетке.Заражение
Режиссер:Адам Мэйсон
Жанры: Триллер, Триллер, Драма, Драма, Мелодрама, Мелодрама, Триллер, Драма, Мелодрама.
Жанры: Триллер, Триллер, Драма, Драма, Мелодрама, Мелодрама, Триллер, Драма, Мелодрама.
В 2024 году мир все еще находится во власти опасного вируса. Зараженных силой забирают из домов и отправляют в зловещие карантинные лагеря.
У курьера Нико редкий иммунитет к болезни, и он свободно передвигается по городу. Когда его девушка Сара заражается, Нико понимает, что за ней уже выехали военные и у него есть считанные часы, чтобы спасти возлюбленную.
Продолжительность:84 мин
Сценарий:Адам Мэйсон, Саймон Бойес
В ролях:Кей Джей Апа, София Карсон, Крэйг Робинсон, Брэдли Уитфорд, Петер Стормаре, Эльпидия Каррильо, Александра Даддарио, Лия МакХью, Пол Уолтер Хаузер, Деми Мур
Музыка:Лорн Бэлф
В ролях:Кей Джей Апа, София Карсон, Крэйг Робинсон, Брэдли Уитфорд, Петер Стормаре, Эльпидия Каррильо, Александра Даддарио, Лия МакХью, Пол Уолтер Хаузер, Деми Мур
Музыка:Лорн Бэлф
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:21 января 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:21 января 2021
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