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Птичий дозор

Режиссер:Кристиан Хаас, Андреа Блок
Жанры: Комедия, Семейный, Приключения, Анимация.

Ману изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. Но во время традиционного летнего состязания он понимает, что никогда не сможет стать чайкой. Раздосадованный Ману улетает из дома, где встречает новых друзей. Из-за этого портятся его отношения с родной стаей. Но тут в дело вмешивается случай. Ману, который вырос отважным как чайка и изобретательным как стриж, удается уберечь и чаек, и стрижей от надвигающейся опасности и стать героем в глазах и тех и других.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Аксель Мельценер, Андреа Блок, Фил Паркер
В ролях:Кейт Уинслет, Уиллем Дефо, Роб Полсен, Джошуа Китон, Джули Натансон, Фридрих Мюке Дэвид Шонесси, Ариф С. Кинчен, Кассандра Стин, Доминик Кун
Музыка:Франк Шрайбер, Штеффен Вик
Производство:Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:12 сентября 2019
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Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 14 по 15 сентября
12:20 (600 р.)
Мираж СинемаКинозал №4
c 14 по 15 сентября
10:20 (200 р.)
14:00 (300 р.)
c 16 по 18 сентября
14:00 (200 р.)
Северное сияниеДетский зал
14 сентября
16:50 (350)
15 сентября
11:35 (300)
13:20 (350)
15:05 (350)
16:50 (350)
c 16 по 18 сентября
11:35 (200)
13:20 (200)
15:05 (200)
16:50 (200)
АврораОсновной зал
14 сентября
12:30 (200)
15 сентября
09:00 (100)
12:30 (200)
c 16 по 18 сентября
09:00 (100)
12:30 (150)

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