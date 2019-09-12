Птичий дозор
Режиссер:Кристиан Хаас, Андреа Блок
Жанры: Комедия, Семейный, Приключения, Анимация.
Жанры: Комедия, Семейный, Приключения, Анимация.
Ману изо всех сил пытается научиться плавать, ловить рыбу и летать так же, как и они. Но во время традиционного летнего состязания он понимает, что никогда не сможет стать чайкой. Раздосадованный Ману улетает из дома, где встречает новых друзей. Из-за этого портятся его отношения с родной стаей. Но тут в дело вмешивается случай. Ману, который вырос отважным как чайка и изобретательным как стриж, удается уберечь и чаек, и стрижей от надвигающейся опасности и стать героем в глазах и тех и других.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Аксель Мельценер, Андреа Блок, Фил Паркер
В ролях:Кейт Уинслет, Уиллем Дефо, Роб Полсен, Джошуа Китон, Джули Натансон, Фридрих Мюке Дэвид Шонесси, Ариф С. Кинчен, Кассандра Стин, Доминик Кун
Музыка:Франк Шрайбер, Штеффен Вик
В ролях:Кейт Уинслет, Уиллем Дефо, Роб Полсен, Джошуа Китон, Джули Натансон, Фридрих Мюке Дэвид Шонесси, Ариф С. Кинчен, Кассандра Стин, Доминик Кун
Музыка:Франк Шрайбер, Штеффен Вик
Производство:Германия
Ограничения:6+
Дата релиза:12 сентября 2019
Ограничения:6+
Дата релиза:12 сентября 2019
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