Псы под прикрытием

Режиссер: Раджа Госнелл

Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.

Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником — говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Макс Боткин, Марк Хаймен

В ролях: Алан Камминг, Наташа Лионн, Уилл Арнетт, Стэнли Туччи, РуПол, Делия Шеппард, Шакил О’Нил, Габриэль Иглесиас, Лудакрис, Омар Чапарро

Музыка: Эйтор Перейра