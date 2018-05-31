Псы под прикрытием
Режиссер:Раджа Госнелл
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Серьезному детективу предстоит работа с необычным напарником — говорящим псом Максом, который не замолкает ни на минуту и фанатеет от рэпа. Вместе они отправятся в Лас-Вегас, где на элитной выставке собак проворачиваются аферы по перепродаже редких животных. И сядут мошенникам на хвост.
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Макс Боткин, Марк Хаймен
В ролях:Алан Камминг, Наташа Лионн, Уилл Арнетт, Стэнли Туччи, РуПол, Делия Шеппард, Шакил О’Нил, Габриэль Иглесиас, Лудакрис, Омар Чапарро
Музыка:Эйтор Перейра
В ролях:Алан Камминг, Наташа Лионн, Уилл Арнетт, Стэнли Туччи, РуПол, Делия Шеппард, Шакил О’Нил, Габриэль Иглесиас, Лудакрис, Омар Чапарро
Музыка:Эйтор Перейра
Производство:Великобритания, США
Ограничения:6+
Дата релиза:31 мая 2018
Ограничения:6+
Дата релиза:31 мая 2018
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