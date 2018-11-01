Проза бродячих псов. Фильм
Режиссер:Такуя Игараси
Жанры: Анимация, Боевик, Детектив, Комедия, Фэнтези.
Жанры: Анимация, Боевик, Детектив, Комедия, Фэнтези.
Сотни людей с экстраординарными способностями заканчивают жизнь самоубийством, а на месте их гибели остается загадочный туман. За расследование этого дела берется «Боевое Детективное Агентство», сотрудники которого тоже обладают сверхъестественной силой.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Кафка Асагири
В ролях:Мамору Мияно, Кэнсё Оно, Кисё Танияма
В ролях:Мамору Мияно, Кэнсё Оно, Кисё Танияма
Производство:Япония
Ограничения:18+
Дата релиза:01 ноября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:01 ноября 2018
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