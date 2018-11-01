Проза бродячих псов. Фильм Режиссер: Такуя Игараси

Жанры: Анимация, Боевик, Детектив, Комедия, Фэнтези. Сотни людей с экстраординарными способностями заканчивают жизнь самоубийством, а на месте их гибели остается загадочный туман. За расследование этого дела берется «Боевое Детективное Агентство», сотрудники которого тоже обладают сверхъестественной силой. Продолжительность: 90 мин Сценарий: Кафка Асагири

В ролях: Мамору Мияно, Кэнсё Оно, Кисё Танияма

Производство: Япония

Ограничения: 18+

Дата релиза: 01 ноября 2018

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