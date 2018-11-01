145482

Проза бродячих псов. Фильм

Режиссер:Такуя Игараси
Жанры: Анимация, Боевик, Детектив, Комедия, Фэнтези.

Сотни людей с экстраординарными способностями заканчивают жизнь самоубийством, а на месте их гибели остается загадочный туман. За расследование этого дела берется «Боевое Детективное Агентство», сотрудники которого тоже обладают сверхъестественной силой.

Продолжительность:90 мин
Сценарий:Кафка Асагири
В ролях:Мамору Мияно, Кэнсё Оно, Кисё Танияма
Производство:Япония
Ограничения:18+
Дата релиза:01 ноября 2018
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №5
c 1 по 5 ноября
16:25 (300 р.)
22:20 (300 р.)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?