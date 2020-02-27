Просто помиловать
Режиссер:Дестин Креттон
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Картина расскажет историю одарённого чернокожего юриста Брайана Стивенсона. Он посвятил себя борьбе за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоёв населения – в том числе неимущих, которые не в состоянии позволить себе квалифицированного и заинтересованного в успешном исходе дела адвоката.
Продолжительность:137 мин
Сценарий:Дестин Креттон, Эндрю Лэнхем, Брайан Стивенсон
В ролях:Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс, Бри Ларсон, Роб Морган, Тим Блейк Нельсон, Рейф Сполл, О’Ши Джексон мл., Линдсэй Эйлифф, С.Дж. ЛеБланк, Рон Клинтон Смит
Музыка:Джоэль П. Уэст
В ролях:Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс, Бри Ларсон, Роб Морган, Тим Блейк Нельсон, Рейф Сполл, О’Ши Джексон мл., Линдсэй Эйлифф, С.Дж. ЛеБланк, Рон Клинтон Смит
Музыка:Джоэль П. Уэст
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
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