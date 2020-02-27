Просто помиловать

Режиссер: Дестин Креттон

Жанры: Драма.

Картина расскажет историю одарённого чернокожего юриста Брайана Стивенсона. Он посвятил себя борьбе за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоёв населения – в том числе неимущих, которые не в состоянии позволить себе квалифицированного и заинтересованного в успешном исходе дела адвоката.

Продолжительность: 137 мин

Сценарий: Дестин Креттон, Эндрю Лэнхем, Брайан Стивенсон

В ролях: Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс, Бри Ларсон, Роб Морган, Тим Блейк Нельсон, Рейф Сполл, О’Ши Джексон мл., Линдсэй Эйлифф, С.Дж. ЛеБланк, Рон Клинтон Смит

Музыка: Джоэль П. Уэст