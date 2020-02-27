152945

Просто помиловать

Режиссер:Дестин Креттон
Жанры: Драма.

Картина расскажет историю одарённого чернокожего юриста Брайана Стивенсона. Он посвятил себя борьбе за равные права и возможности в суде для самых уязвимых слоёв населения – в том числе неимущих, которые не в состоянии позволить себе квалифицированного и заинтересованного в успешном исходе дела адвоката.

Продолжительность:137 мин
Сценарий:Дестин Креттон, Эндрю Лэнхем, Брайан Стивенсон
В ролях:Майкл Б. Джордан, Джейми Фокс, Бри Ларсон, Роб Морган, Тим Блейк Нельсон, Рейф Сполл, О’Ши Джексон мл., Линдсэй Эйлифф, С.Дж. ЛеБланк, Рон Клинтон Смит
Музыка:Джоэль П. Уэст
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 февраля 2020
0
Я иду
Ваша оценка
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 27 февраля по 1 марта
17:40 (800 р.)
Мираж СинемаКинозал №5
c 27 февраля по 1 марта
19:50 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №2
c 27 февраля по 1 марта
22:55 (500 р.)
Северное сияниеСиний зал
28 февраля
19:25 (350)
c 29 февраля по 1 марта
13:05 (350)
19:25 (350)
c 2 по 4 марта
13:05 (150)
19:25 (250)

Оставить отзыв

Уважаемые посетители!
Для того, чтобы оставить комментарий, вам необходимо использовать свою учетную запись или войти через социальные сети.
Регистрация
Забыли пароль?