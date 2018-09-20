Простая просьба

Режиссер: Пол Фиг

Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив.

Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

Продолжительность: 117 мин

Сценарий: Джессика Шарзер, Darcey Bell

В ролях: Анна Кендрик, Блейк Лайвли, Генри Голдинг, Эндрю Рэннеллс, Ian Ho, Joshua Satine, Гленда Браганза, Келли МакКормак, Апарна Нанчерла, Jiah Mavji

Музыка: Теодор Шапиро