Простая просьба
Режиссер:Пол Фиг
Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив.
Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив.
Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.
Продолжительность:117 мин
Сценарий:Джессика Шарзер, Darcey Bell
В ролях:Анна Кендрик, Блейк Лайвли, Генри Голдинг, Эндрю Рэннеллс, Ian Ho, Joshua Satine, Гленда Браганза, Келли МакКормак, Апарна Нанчерла, Jiah Mavji
Музыка:Теодор Шапиро
В ролях:Анна Кендрик, Блейк Лайвли, Генри Голдинг, Эндрю Рэннеллс, Ian Ho, Joshua Satine, Гленда Браганза, Келли МакКормак, Апарна Нанчерла, Jiah Mavji
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:20 сентября 2018
Ограничения:18+
Дата релиза:20 сентября 2018
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