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Простая просьба

Режиссер:Пол Фиг
Жанры: Триллер, Драма, Криминал, Детектив.

Стефани, мама-блогер из маленького городка, оказывает подруге простую услугу, после чего та бесследно исчезает… Вместе с Шоном, мужем пропавшей, Стефани должна докопаться до истины. Отныне их жизни полны тайн и предательств, любви и верности, убийств и мести.

Продолжительность:117 мин
Сценарий:Джессика Шарзер, Darcey Bell
В ролях:Анна Кендрик, Блейк Лайвли, Генри Голдинг, Эндрю Рэннеллс, Ian Ho, Joshua Satine, Гленда Браганза, Келли МакКормак, Апарна Нанчерла, Jiah Mavji
Музыка:Теодор Шапиро
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:20 сентября 2018
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Мираж СинемаКинозал №4
c 20 по 23 сентября
16:35 (300 р.)
18:55 (300 р.)
21:15 (300 р.)
Мираж СинемаКинозал №7. VIP
c 20 по 23 сентября
14:40 (800 р.)
23:10 (1000 р.)
Северное сияниеКрасный зал
20 сентября
21:35 (390)
21 сентября
11:20 (300)
15:40 (300)
21:35 (390)
c 22 по 23 сентября
11:20 (300)
15:40 (390)
21:35 (390)
c 24 по 26 сентября
11:20 (200)
15:40 (200)
21:35 (250)
Северное сияниеЖёлтый зал
20 сентября
18:50 (390)
c 21 по 23 сентября
12:50 (300)
18:50 (390)
c 24 по 26 сентября
12:50 (200)
18:50 (250)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 20 по 21 сентября
11:20 (150)
11:20 (150)
11:20 (150)
11:20 (150)
11:20 (150)
11:20 (150)
11:20 (150)
11:20 (150)
11:50 (150)
11:50 (150)
11:50 (150)
11:50 (150)
20:30 (190)
20:30 (190)
20:30 (190)
c 22 по 23 сентября
11:50 (190)
20:30 (240)
24 сентября
11:50 (150)
20:30 (190)
25 сентября
11:50 (150)
20:30 (150)
26 сентября
11:50 (150)
20:30 (190)

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