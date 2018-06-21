Прощаться не будем

Режиссер: Павел Дроздов

Жанры: Военный, Драма, История.

Октябрь сорок первого года. Многотысячное немецкое войско наступает на Калинин (ныне Тверь), чтобы, захватив его, открыть себе прямой путь на Москву. На защите города всего две тысячи человек без танков и артиллерии. Единственная надежда задержать врага – эшелоны пятой стрелковой дивизии, которые вот-вот должны пройти через Калининскую станцию. Но диверсанты намерены сделать все, чтобы этого не случилось. Начальник Калининского гарнизона, майор Павел Сысоев, изо всех сил пытаясь сохранить в городе порядок и спокойствие, сам попадает под подозрение в причастности к вражеской диверсионной группе.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Наталья Лебедева, Алексей Петрухин, Виктор Куликов

В ролях: Андрей Мерзликин, Алена Чехова, Артур Ваха, Анатолий Гущин, Егор Бероев, Юрий Кузнецов, Дагун Омаев, Сергей Горобченко, Родион Долгирев, Анна Чурина

Музыка: Алексей Чинцов